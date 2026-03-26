'Món quà lớn' của Iran cho ông Trump có thể là vài tàu dầu qua Hormuz

"Món quà lớn" mà Tổng thống Trump nói được Iran tặng dường như là việc một số tàu dầu được phép đi qua eo biển Hormuz an toàn.

Times of Israel ngày 25/3 dẫn thông tin từ một nhà ngoại giao cấp cao Arab và một quan chức Mỹ hé lộ về "món quà lớn" mà Tổng thống Donald Trump nói đã nhận được từ Iran gần đây.

Theo các quan chức này, khi chính quyền Trump, thông qua các bên trung gian hòa giải, bắt đầu chuyển thông điệp tới Iran thăm dò xem liệu có thể tìm được lối thoát ngoại giao cho cuộc xung đột hay không, họ đã yêu cầu Tehran "thực hiện một cử chỉ thiện chí".

Đáp lại, Iran đã đồng ý cho phép một số tàu dầu không liên quan đến Mỹ hoặc Israel đi qua eo biển Hormuz để giúp ổn định thị trường toàn cầu, quan chức cấp cao Arab tiết lộ.

Tổng thống Donald Trump tại khuôn viên Nhà Trắng ngày 20/3. Ảnh: AP

Tổng thống Trump sau đó chia sẻ nhiều hơn về quá trình đàm phán với Iran, nói rằng Tehran đã "tặng món quà rất lớn". Ông không nêu cụ thể món quà, chỉ tiết lộ nó có liên quan tới dầu mỏ và eo biển Hormuz.

"Họ đã làm một điều thật sự tuyệt vời. Họ tặng chúng tôi một món quà và thứ đó đã đến. Đó là món quà rất lớn và có giá trị rất nhiều tiền", ông Trump nói hôm 24/3, thêm rằng ông tin "đang làm việc với đúng người" phía Iran.

Ông Trump: Iran đã tặng 'món quà rất lớn' về dầu khí cho Mỹ

Quan chức Arab thừa nhận việc cho phép một lượng nhỏ tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz khó có thể tác động đáng kể hoặc lâu dài đến giá dầu toàn cầu. Đây là điều mà Iran chưa có động thái nhượng bộ chừng nào cuộc xung đột còn diễn ra. Theo quan chức này, những ảnh hưởng không nhiều của "món quà" này dường như là lý do ông Trump không nói rõ về chúng.

Khi được hỏi về vấn đề này, Nhà Trắng đã dẫn lời phát biểu của thư ký báo chí Karoline Leavitt, cho biết Mỹ đang theo dõi rất sát sao việc tàu dầu đi qua eo biển Hormuz. Bà Leavitt nói thêm chưa có "lịch trình cụ thể" về thời điểm toàn bộ tàu có thể di chuyển tự do qua tuyến hàng hải huyết mạch này.

Politico dẫn lời một số nguồn tin thân cận với Tổng thống Trump cho biết ngay cả những người trong Nhà Trắng cũng "sửng sốt" với tuyên bố của ông Trump về "món quà lớn" từ Iran.

Vị trí eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Tổng thống Mỹ gần đây còn tuyên bố "đang đối thoại với những người phù hợp và họ rất muốn đạt được thỏa thuận" ở phía Iran, song không nêu tên cụ thể. Ông nhận định Iran đã "thay đổi chế độ" sau cái chết của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và loạt quan chức hàng đầu, do các lãnh đạo hiện nay "rất khác" so với những người trước đó.

Tuy nhiên, quân đội Iran bác bỏ thông tin đàm phán với Mỹ và nhấn mạnh sự ổn định "chỉ đạt được thông qua sức mạnh". Tehran cũng không chấp nhận đề xuất ngừng bắn 15 điểm mà Washington đưa ra.

Kể từ khi chiến sự nổ ra, Iran đã gần như phong tỏa eo biển Hormuz, huyết mạch dầu khí với thế giới, khiến loạt tàu dầu, tàu hàng bị mắc kẹt ở vịnh Ba Tư. Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow hôm qua cho hay tàu chở dầu thuộc sở hữu của tập đoàn Bangchak đã đi qua eo biển Hormuz an toàn hai ngày trước đó, sau cuộc đàm phán với Đại sứ Iran tại Bangkok.

Ngọc Ánh (Theo Times of Israel, AP, AFP)