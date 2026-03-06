MoMo phối hợp chặn nhiều tài khoản vi phạm trong năm 2025

MoMo triển khai nhiều giải pháp công nghệ nhằm phát hiện sớm rủi ro, đồng thời phối hợp Cục A05 (Bộ Công an) xử lý hàng chục nghìn tài khoản ví có dấu vi phạm.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, trong bối cảnh tội phạm sử dụng công nghệ cao gia tăng và có xu hướng hoạt động tinh vi hơn trong lĩnh vực tài chính số, sự phối hợp giữa cơ quan chức năng, các tổ chức trung gian thanh toán trở nên quan trọng. Hoạt động phối hợp này góp phần bảo vệ người dùng, đồng thời hỗ trợ duy trì trật tự và an toàn trong môi trường tài chính số.

Nhận thức rõ thực trạng trên, trong giai đoạn 2022-2025, Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (M_Service) - đơn vị vận hành nền tảng Fintech MoMo, chủ động phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) thuộc Bộ Công an cùng nhiều đơn vị công an trên cả nước. Hoạt động phối hợp tập trung vào việc trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ điều tra các vụ việc liên quan đến gian lận và lừa đảo. Theo ghi nhận từ cơ quan chức năng, hàng nghìn vụ việc đã được hỗ trợ xử lý trong giai đoạn này.

Đại diện doanh nghiệp nhận giấy khen từ Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày 5/3. Ảnh: MoMo

Doanh nghiệp cũng tham gia hỗ trợ nhiều chuyên án lớn, trong đó có vụ án đánh bạc dưới hình thức "chẵn lẻ MoMo", do Cục A05 phối hợp Công an tỉnh Ninh Bình và Bến Tre. Bên cạnh đó, đơn vị triển khai hệ thống kỹ thuật nhằm rà soát và phát hiện các tài khoản có dấu hiệu vi phạm theo quy trình kiểm soát rủi ro nội bộ. Trong năm 2025, hàng chục nghìn tài khoản ví điện tử có dấu hiệu liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật đã bị ngăn chặn. Theo MoMo, sau khi triển khai các biện pháp kiểm soát, tình trạng lợi dụng ví điện tử trên các website có dấu hiệu vi phạm đã giảm đáng kể.

Nhờ các hoạt động trên, ngày 10/1, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ký quyết định tặng giấy khen cho MoMo. Quyết định ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp trong công tác phối hợp phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dịch vụ ví điện tử. Theo MoMo, hệ thống của công ty được kết nối cơ sở dữ liệu cảnh báo về tài khoản thanh toán, ví điện tử có liên quan đến các hoạt động vi phạm pháp luật.

Trên nền tảng đó, công ty tiếp tục đầu tư mạnh vào công nghệ tự chủ, ứng dụng AI và Big Data trong phát hiện gian lận theo thời gian thực, tăng cường kiểm soát rủi ro, bảo vệ người dùng trên không gian tài chính số. Các hệ thống được xây dựng và vận hành theo những tiêu chuẩn bảo mật quốc tế nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn cho hơn 30 triệu người dùng cùng 500.000 tiểu thương, doanh nghiệp trên hệ sinh thái MoMo.

Thông qua các giải pháp công nghệ, doanh nghiệp triển khai nhiều sáng kiến giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về an ninh mạng và tài chính số an toàn. Ảnh: MoMo

Song song đầu tư công nghệ, công ty triển khai các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về an ninh mạng và an toàn tài chính số. Những hoạt động này hướng đến nhiều nhóm người dùng khác nhau, trong đó có sinh viên và người dùng trẻ.

Ông Nguyễn Bá Diệp, Đồng sáng lập M_Service, cho biết bảo vệ người dùng và tuân thủ pháp luật là nền tảng trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Theo ông, sự ghi nhận từ cơ quan chức năng là động lực để M_Service duy trì định hướng đầu tư vào công nghệ tự chủ, tăng cường kiểm soát rủi ro, bảo vệ người dùng và phối hợp cơ quan quản lý trong việc xây dựng môi trường tài chính số an toàn.

Hoàng Đan