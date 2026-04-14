Mọi thứ em vừa đủ, chỉ cần anh nữa là trọn vẹn

Em là típ người của gia đình, thích ở nhà chơi với chó mèo và tự tay nấu những bữa ăn ngon.

Thân chào anh, người sẽ ở bên em trong tương lai, người cùng em tay trong đi qua những tháng ngày bình yên, người cùng em chia sẻ những khoảnh khắc buồn vui và cùng em cảm nhận hơi ấm gia đình bên căn bếp ấm. Em đang trong những tháng ngày tự do khi bước sang tuổi 31. Lần đầu tiên trong đời em thấy mình tự do đến thế khi được đi đến những nơi mình mong muốn, ăn những món mình yêu và viết những gì mình muốn gửi gắm. Mọi thứ em đã có vừa đủ, chỉ còn có anh nữa là trọn vẹn. Công việc của em là nhân viên văn phòng, gắn liền với chiếc bàn phím cùng những câu chữ, hình ảnh, thước phim. Dù em không có sự nghiệp rực rỡ như bao người, những cũng vừa đủ để làm em tự hào khi đã luôn là một người tử tế, trách nhiệm và chân thành suốt những năm tháng quá.

Chiều nay khi giải thích với một cô bé về sự khác biệt giữa sứ mệnh và giá trị cốt lõi, em đã lấy ví dụ về mình. Rằng sứ mệnh của em khi đến với cuộc đời này là "Yêu thương bản thân, sống trọn đời mình và nâng đỡ người khó". Để làm tốt những điều đó em luôn khắc ghi những giá trị sống: "Chính trực, tự lập và biết cảm thông". Ước mong rằng người em gặp trong tương lai cũng có chung hệ giá trị sống với em.

Nếu gặp em, em tin anh sẽ yêu mến hình ảnh của một cô gái hơi truyền thống một chút với mái tóc dài màu đen không nhuộm không hóa chất. Em từng cắt tóc để tặng và để hiến hai lần, chắc sẽ có một lần nữa nếu có duyên. Em cao 1m65, vừa đủ để đứng bên anh xứng lứa vừa đôi mà không chênh lệch quá. Mong anh cao hơn em 10 cm trở lên để em có cảm giác được anh che chở khi mình đi bên nhau. Em là típ người của gia đình, thích ở nhà chơi với chó mèo và tự tay nấu những bữa ăn ngon. Nếu anh đã có điều kiện về kinh tế và cần một người làm hậu phương phía sau chăm lo tổ ấm, em sẵn lòng lui về để hỗ trợ anh. Đôi khi em cũng có thể là một trợ lý đắc lực hỗ trợ anh trong công việc, tư vấn những chiến lược phát triển thương hiệu của anh.

Mong anh là một người chân thành, tử tế, lớn hơn em, còn độc thân chưa lập gia đình và không "tứ đổ tường". Em không chịu nổi mùi thuốc lá, không hợp với những đám đông, không thích sự ồn ào, vội vã, càng không thích một người suồng sã, thiếu gọn gàng. Nếu anh là người hướng nội, cư xử nhẹ nhàng, ưa sự ngăn nắp, chắc chắn anh sẽ tìm thấy những điểm chung của hai đứa mình. Có một điều mà em bật mí là em thích miền Trung và miền Nam nhiều hơn, thích biển hơn thích núi, mà anh đến từ miền nào cũng được nếu chúng ta có chí hướng ở cùng nhau và lắng nghe nguyện vọng nơi an cư của nhau.

Bạn bè thường nói em có khả năng lắng nghe, thấu cảm và chữa lành cho người đối diện. Nhưng em không thấy mình tốt đẹp đến vậy, em cũng có những điều xấu xí, xước sẹo và nhiều thiếu sót cần hoàn thiện. Chỉ là em nghĩ rằng cuộc đời quá nhiều quá khăn, lắng nghe người mình yêu quý chia sẻ những nỗi niềm đôi khi chính em cũng được nhận lại từ họ rất nhiều. Nếu có duyên gặp gỡ, em sẽ viết tặng anh một bức thư tay.

Bài viết này không dùng AI, hoàn toàn được em nắn nót gõ từng chữ trên bàn phím, xuất phát từ con tim đầy rung động khi em đứng trước một cảnh quan thiên nhiên rất hùng vĩ và hoàn toàn chân thành với ước nguyện rằng sự chân thành này sẽ đến được một con tim chân thành khác. Trong giây phút ấy em nghĩ giá mà có người thương đứng cạnh bên để chia sẻ khoảnh khắc ấy thì đẹp biết mấy. Em đến từ Hà Nội nhưng đang rong ruổi trên hành trình tự do của mình, có thể sẽ gặp anh ở Hà Nội hoặc một nơi nào đó của đất nước mình. Hẹn gặp anh vào một ngày mùa hạ nắng đẹp, chúng ta trao nhau cái bắt tay và cùng chia sẻ những điều tâm đắc của mình, anh nhé.

