'Mồi nhử' bán xe máy Honda giá rẻ hơn đại lý

Hà NộiTrần Ánh Dương chấp nhận ra đại lý Honda mua xe máy đúng giá rồi bán rẻ cho nhiều người làm "mồi nhử", khiến họ tin tưởng đưa 2,5 tỷ đồng.

Ngày 12/3, Trần Ánh Dương, 46 tuổi, trú phường Thanh Xuân, bị TAND Hà Nội tuyên 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

VKS xác định Dương thất nghiệp từ tháng 10/2024, vay nợ nhiều nên đưa thông tin gian dối, giới thiệu quen nhân viên hãng xe máy Honda, có thể mua nhiều dòng xe rẻ hơn giá thị trường.

Để tạo niềm tin cho nạn nhân, trong vài lần giao dịch đầu, Dương đến các đại lý xe máy Honda ở Hà Nội mua đúng giá niêm yết, sau đó chấp nhận lỗ, bán lại cho người mua giá thấp hơn.

Khách hàng sau vài lần thấy giá hời đã giới thiệu bạn bè mua tiếp hoặc gom nhiều tiền, nhờ Dương mua xe với số lượng lớn. Trong 30 ngày đầu năm 2025, Dương lừa được 12 người đưa 2,5 tỷ đồng.

Bị cáo Dương tại phiên tòa, ngày 12/3. Ảnh: Danh Lam

Nhà chức trách cáo buộc, sau khi nhận tiền, Dương không mua xe máy như hứa hẹn mà sử dụng cá nhân hết. Đến nay, bị cáo mới khắc phục hơn một tỷ đồng.

Người bị Dương chiếm đoạt nhiều nhất là 1,5 tỷ đồng. Dù chỉ quen biết xã hội, người này tin tưởng Dương tới mức không lập hợp đồng mua bán. 18 xe đầu tiên, Dương giao đúng cam kết trong tháng 2 và tháng 3/2025. Tin tưởng, lần thứ 2, anh này chuyển thêm 1,5 tỷ đồng mua thêm 72 xe nhưng Dương đã cầm tiền ăn tiêu hết.

Hải Thư