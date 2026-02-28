Mỗi lượng vàng tăng 3 triệu lên 187 triệu đồng

Giá vàng và bạc trong nước sáng cuối tuần đồng loạt tăng theo diễn biến quốc tế.

Sáng 28/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 184 - 187 triệu đồng một lượng, tăng 3 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Các thương hiệu khác cũng niêm yết giá vàng miếng tương tự.

Vàng nhẫn trơn tại SJC cũng tăng 3 triệu đồng một lượng lên 183,8 - 186,8 triệu. Tại Mi Hồng, mỗi lượng vàng nhẫn tăng 250.000 đồng ở chiều mua vào và 3 triệu đồng chiều bán ra lên 184,2 - 187 triệu. Nhẫn trơn tại PNJ lên 183,8 - 186,8 triệu. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI nâng vàng nhẫn lên 183,8 - 186,8 triệu đồng.

Mỗi lượng vàng miếng hiện cao hơn gần 3 triệu đồng so với ngày vía Thần Tài, đi lên theo diễn biến kim loại quý trên thị trường quốc tế.

Mỗi ounce vàng giao ngay tăng gần 100 USD (tương đương 1,8%) trong 24 giờ qua lên 5.278 USD. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương gần 167 triệu đồng. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vẫn neo cao quanh 20 triệu đồng một lượng.

Giao dịch vàng miếng tại SJC Nguyễn Thị Minh Khai (TP HCM) ngày vía Thần tài. Ảnh: Thanh Tùng

Trên thị trường bạc, giá bạc thế giới cũng tăng 6% lên trên 93,6 USD một ounce. Trong nước, giá bạc miếng, bạc thỏi tăng 4,5% so với hôm qua lên quanh vùng 3,5 triệu đồng mỗi lượng.

Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý và Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI nâng giá bạc miếng lên 3,5 - 3,6 triệu đồng, tương đương 93 -96 triệu đồng một kg. Tại Sacombank - SBJ, giá bạc miếng neo quanh 3,47 - 3,57 triệu một lượng.

Tại thị trường trong nước, ngày vía Thần Tài năm nay ghi nhận hiện tượng khác so với thường ngày và cùng thời điểm năm ngoái. Nhiều thương hiệu lớn bán vàng nhẫn 24K không giới hạn số lượng, nguồn cung vàng miếng cũng dồi dào hơn hẳn so với cách bán nhỏ giọt trước đó.

Năm nay, do giá vàng đắt, ghi nhận của VnExpress cũng cho thấy người dân mua với số lượng ít để vừa cầu may đầu năm vừa tích sản. Đồng thời, không ít người cũng có xu hướng mua thêm bạc ngày Thần Tài.

Quỳnh Trang