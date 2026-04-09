Mỗi lượng vàng miếng giảm hơn 3 triệu đồng

Các thương hiệu giảm giá bán ra mỗi lượng vàng miếng 3,5 triệu, về 171,5 triệu đồng.

Sáng 9/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 167,5 - 171,5 triệu đồng. Các thương hiệu khác cũng báo giá tương tự.

Doanh nghiệp này cũng tăng 3,5 triệu đồng mỗi chiều với vàng nhẫn trơn, dao động tại 167 - 171 triệu đồng một lượng.

PNJ mua bán nhẫn trơn quanh 167,5 - 171 triệu đồng. Trong khi đó, các thương hiệu khác như Doji, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch loại vàng này ở mức 167,5 - 171,5 triệu đồng.

Chênh lệch giữa hai chiều mua bán kim loại quý được các doanh nghiệp "nới" lên 4 triệu đồng một lượng, tăng khoảng 1 triệu so với trước.

Vàng trong nước giảm sau khi giá vàng thế giới thu hẹp đà tăng hôm qua. Trong phiên giao dịch 8/4, có thời điểm vàng thế giới vượt 4.800 USD một ounce, nhưng sau đó điều chỉnh và chốt phiên ở mức 4.718 USD.

Thị trường quốc tế phục hồi nhờ đồng USD và giá dầu cùng giảm, sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn hai tuần. Tuy nhiên, Edward Meir, một nhà phân tích của Marex, nhận định tình hình hiện tại vẫn còn bấp bênh khi các cuộc đàm phán có thể đổ vỡ. "Sự phục hồi trên các thị trường tài chính chỉ mang tính ngắn hạn, khó khăn chưa qua đi", Meir nói.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 150 triệu đồng một lượng. Như vậy, mỗi lượng vàng trong nước chênh với thế giới khoảng 21 triệu, thu hẹp đà "vênh" kỷ lục 30 triệu đồng hồi cuối tháng 3.

Giá bạc miếng, bạc thỏi cũng giảm 3,6%. Phú Quý niêm yết kim loại này tại 2,78 - 2,87 triệu đồng một lượng, tương đương 74,3 - 76,5 triệu một kg. Ancarat mua bán mặt hàng này quanh 2,78 - 2,87 triệu, còn Công ty Sacombank - SBJ giao dịch tại 2,79 - 2,87 triệu.

Trọng Hiếu