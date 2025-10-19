Mỗi lần gặp nhau sau khi đi làm xa, vợ lại khiến tôi mệt mỏi

Vợ như muốn mình trở thành trung tâm của mọi thứ, tôi phải dành toàn bộ thời gian cho cô ấy.

Tôi ngoài 40 tuổi; ở cái tuổi gần như ai cũng có sự nghiệp, gia đình và công việc ổn định, tôi cũng vậy. Tôi có một trai một gái, nhìn bề ngoài ai cũng bảo gia đình hạnh phúc, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có giận. Vợ tôi chung thủy, yêu chồng con nhưng không có tính gọn gàng sạch sẽ. Mỗi khi tôi góp ý, vợ lại tỏ thái độ, rồi kiểu trách móc ý là tôi chê cô ây. Vì đặc thù của công việc, tôi đi làm cách nhà hơn 40 km nhưng vẫn cố gắng mỗi tuần về đôi ba lần.

Tôi đi làm bằng xe gắn máy nhưng mỗi tối về nhà lại phải nghe điệp khúc kể lể, lải nhải, đôi khi là những câu chuyện đã qua của cách đây nhiều năm, vợ vẫn mang ra nói lại. Thực sự tôi thấy buồn vì vợ chồng gần như bất đồng quan điểm. Vợ như muốn mình trở thành trung tâm của mọi thứ, tôi phải dành toàn bộ thời gian cho cô ấy.

Vợ có tính hay ghen tuông, nhiều khi ghen rất vô cớ. Tôi vẫn rất yêu vợ con nhưng cứ như thế này không biết cuộc sống vợ chồng sẽ ra sao nữa. Tôi phân tích cho cô ấy hiểu nhưng sau tất cả lại đâu vào đấy. Mong ai đã và đang có hoàn cảnh giống tôi, xin hãy chia sẻ kinh nghiệm, cũng như có cách gì để tôi có thể ngồi lại nói chuyện với vợ được không. Mong nhận được những lời khuyên, chia sẻ chân tình nhất từ các bạn. Chân thành cảm ơn.

Duy Phương