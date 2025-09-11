Moi khô rang khế kiểu Bắc

Chọn và sơ chế moi khô: Để rang moi khô ngon, khâu chọn nguyên liệu là quan trọng nhất. Moi ngon thường có màu hồng nhạt, khô vừa phải. Khi bốc thử, moi rời tơi chứ không vón cục, có mùi thơm nhẹ của biển, không tanh gắt hay mùi lạ. Gần đây, nhiều người ưa chuộng loại moi hấp chín rồi cấp đông vì giữ được màu hồng tươi và vị ngọt gần như moi tươi, khi rang lên đỏ au và thơm dậy mùi. Moi mua về nhặt rửa sạch, để ráo nước.

Sơ chế khế xanh: Chọn khế xanh bánh tẻ (không non quá hay già quá), quả khế đã lớn vừa, cầm chắc tay, múi nở đều nhưng vẫn còn xanh. Khế rửa sạch, cắt bỏ viền, thái lát mỏng hình ngôi sao.

Chuẩn bị các nguyên liệu khác: Hành khô bóc vỏ, thái lát. Hành lá, rửa sạch, cắt khúc. Gia vị nêm nếm quen thuộc gồm mắm, muối, đường. Món ăn ngon hơn khi có mỡ lợn và tóp mỡ.

Rang moi với khế chua: Đun nóng mỡ lợn, phi thơm hành khô, cho moi khô vào đảo, nêm chút đường, mắm. Rang trên lửa vừa cho moi khô dậy mùi thơm, đảo đều cho moi thấm đều vị. Khi moi săn giòn, cho khế thái lát vào đảo liên tục đến khi khế mềm, vị chua dịu hòa với moi khô mặn ngọt. Thêm tóp mỡ, nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng. Cuối cùng, rắc hạt tiêu, hành lá, vài lát ớt đỏ cho dậy vị là hoàn thiện.

Yêu cầu thành phẩm: Moi khô vàng giòn, khế chua dịu quyện vị, dậy mùi thơm của hành lá, chút the cay từ ớt, hạt tiêu. Món này ăn cùng cơm trắng, rau luộc rất ngon và gợi lại hương xưa vị cũ.