Mỗi khi đến nhà tôi chơi, vợ cũ của chồng lại kể anh hay rủ đi khách sạn

Tôi đến với anh khi anh đã ly dị vợ và có một đứa con. Anh kể tôi nghe về người vợ cũ đã phản bội nên không thể tiếp tục sống chung với cô ta. Anh là người nuôi con và tôi cũng yêu thương con anh như con ruột mình. Sau hai năm chung sống, tôi có con với anh. Suốt mấy năm trời tôi phải đi làm nuôi chồng con và con riêng của anh. Anh thất nghiệp, tôi phải lo cho anh học nghề mà anh thích.

Rồi một ngày nọ cô ấy quay lại, đến nhà chồng tôi thăm con và cứ thế mật độ đến càng thường xuyên hơn. Mỗi khi đến, cô ta nói trước mặt tôi, gia đình chồng và chồng tôi rằng anh thường xuyên điện thọai rủ cô ta đi khách sạn. Lúc đó gia đình chồng ngồi cười, còn anh chỉ im lặng và còn rất nhiều lần như vậy. Tôi hỏi họ tại sao như vậy, họ chỉ nói vì không muốn vợ cũ bắt con nữa nên kêu tôi cứ nhịn cô ta đi.

Đến một ngày tôi không chịu nổi cảnh gia đình chồng như vậy, quyết định đi tỉnh làm để xa ngôi nhà đó. Cô ấy lại thường xuyên gọi điện thoại cho chồng tôi than buồn khổ, có khi anh xóa đi những cuộc gọi và tin nhắn giữa hai người họ. Rồi tôi phát hiện ra anh nhắn tin nói nhớ cô ta rất nhiều. Mỗi khi vợ chồng tôi gây lộn, anh lại lên nhà thăm cô ta. Tôi hỏi tại sao, anh chỉ nói muốn thăm con, trong khi đó con anh ở với bà nội.

Tôi không thể tiếp tục chịu sự dối trá như thế, quyết định ly dị. Anh đồng ý. Giờ anh qua lại thường xuyên hơn với cô ta, nói với cô ta rằng anh đến với tôi vì còn ham chơi, giờ hết rồi nên muốn quay lại với cô ta. Con tôi lại là đứa không có ba. Tôi thấy đau lòng và xót cho con mình, tôi đã hy sinh nhiều cho họ. Thật sự bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh và gia đình anh ngày nào nữa, mà làm vậy con tôi sẽ không được gặp gia đình bên nội, cũng thiệt thòi cho con. Tôi phải làm sao đây?

Hải Lan