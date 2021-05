Mời anh về nhà em - quý cô vui vẻ

Em sống và làm việc ở thành phố sôi động mang tên Bác.

Dạo này "đệ" của em nhắc em nên xuất giá để nó còn ăn cưới. Đó là lý do em viết tin tìm anh - my better - half.

Để em giới thiệu về bản thân cho anh biết nhé. Em được thừa hưởng làn da trắng ngần từ má và chiều cao của ba, có hơn 1,6 m hơn thôi, vẫn còn khá khiêm tốn. Nhìn chung bề ngoài khá dễ nhìn. Còn "đệ" của em thì thừa hưởng bộ lông đen của má nó (cười).

Dù nhà ít người nhưng bếp lúc nào cũng nghi ngút khói. Mấy món bếp nấu toàn ít dầu và healthy, dễ ăn lắm anh. Kể tên anh nghe vài món nhé: củ sen, đậu phộng nấu chân gà, hàu sữa chiên trứng, canh cá trê đậu đỏ,... (món xứ Quảng nghe hơi lạ tai). Lúc nào bếp cũng chỉ nấu một món mặn và một canh hầm thôi, không có nhiều món đâu nha. Bếp hơi bận nên chỉ nấu có 5 ngày, nếu anh thích nấu nướng thì còn 2 ngày cho anh trổ tài đó.

Rảnh rỗi bọn em không la cà vì "đệ" em không thích ngồi xe. Còn sở thích của em bình dị lắm, chẳng hạn vẽ hand lettering, đọc sách, du lịch, xem phim,.... Em đặc biệt thích đi biển vì thích mùi mặn của gió biển. Cảm giác đó thật dễ chịu, không ô nhiễm như mùi khói bụi ở phố thị. Vậy nhưng em không rời xa thành phố nhộn nhịp này lâu được. Em lỡ bị nó mê hoặc rồi (cười).

Mảnh ghép còn lại ơi, anh ở đâu? Em đang tìm anh đó. Lần sau, anh nhớ kể về anh cho em nghe nhé.

Hẹn anh thư sau.

