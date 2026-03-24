MobiFone lấy đổi mới tư duy nhân sự làm động lực phát triển cho từng giai đoạn

Khi chuyển đổi từ nhà mạng viễn thông truyền thống sang doanh nghiệp công nghệ, MobiFone đổi mới tư duy nhân sự để tạo lợi thế cạnh tranh đột phá.

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, MobiFone xác định việc đổi mới toàn diện mô hình quản trị là yêu cầu bắt buộc. Trong đó, đổi mới tư duy nhân sự được xem là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và là nền tảng cho hành trình dịch chuyển từ một doanh nghiệp viễn thông truyền thống sang doanh nghiệp công nghệ. "Thay vì coi nhân sự là nguồn lực vận hành đơn thuần, chúng tôi chuyển sang cách tiếp cận con người là động lực cốt lõi để tạo ra giá trị mới, lấy năng lực và tinh thần đổi mới làm trung tâm của mọi hoạt động", đại diện MobiFone cho biết.

Đội ngũ nhân sự trẻ tại MobiFone. Ảnh: MobiFone

Sự thay đổi về tư duy này được cụ thể hóa thông qua việc chính thức vận hành website Tuyển dụng và Đồng sáng tạo tại địa chỉ tuyendung.mobifone.vn cùng Fanpage "MobiFone Careers". Đại diện MobiFone chia sẻ, đây không chỉ là các công cụ kỹ thuật mà là biểu hiện của một mô hình quản trị nguồn nhân lực số hóa, hiện đại và mở rộng. Tại đây, công tác tuyển dụng không còn mang tính "lấp chỗ trống" biên chế, ngược lại, tập trung vào việc thu hút những cá nhân có năng lực thực tiễn, sẵn sàng đồng hành cùng quá trình chuyển đổi của Tổng công ty. Quá trình sử dụng và phát triển nhân sự cũng được gắn chặt với yêu cầu chiến lược và kết quả thực tế, tạo môi trường cho người lao động phát huy vai trò chủ động.

Hệ thống website mới được cấu tạo bởi hai phân hệ trọng tâm nhằm hỗ trợ đắc lực cho quản trị nguồn lực. Phân hệ thứ nhất đóng vai trò là Trung tâm tuyển dụng số hóa, quản lý thống nhất thông tin về vị trí, tiêu chuẩn và quyền lợi việc làm. Công cụ này cho phép theo dõi sát sao tiến độ xử lý hồ sơ và kết quả tuyển chọn, giúp tăng tính minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả trong tương tác với ứng viên. Đây được đánh giá là bước đi quan trọng để chuẩn hóa quy trình tuyển dụng theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp công nghệ quốc tế.

Đặc biệt, phân hệ thứ hai - Nền tảng đồng sáng tạo mở - là minh chứng rõ nét nhất cho tư duy đổi mới của MobiFone. Đây là không gian mở để doanh nghiệp tiếp nhận các sáng kiến, ý kiến góp ý và đề xuất giải pháp không chỉ từ cán bộ nhân viên nội bộ mà còn mở rộng tới các chuyên gia, đối tác và cộng đồng trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông. Cách tiếp cận này giúp đơn vị tận dụng trí tuệ tập thể để liên tục cải tiến hoạt động và phát triển sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường.

Đồng hành cùng website, Fanpage "MobiFone Careers" được thiết lập như một kênh tương tác chính thức, cập nhật môi trường làm việc thực tế và các câu chuyện chuyên môn. Thông qua việc chia sẻ những dự án tiêu biểu và trải nghiệm thực tế của đội ngũ, kênh truyền thông này giúp lan tỏa tinh thần "MobiFone mới": kỷ cương, đột phá, đổi mới, đoàn kết và hiệu quả. Điều này giúp xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng uy tín, thu hút những nhân tài công nghệ xuất sắc gia nhập hệ sinh thái của Tổng công ty.

Lãnh đạo MobiFone khẳng định, quá trình tập trung vào các lĩnh vực như mạng 5G, trung tâm dữ liệu và các nền tảng số đòi hỏi đội ngũ nhân sự phải sở hữu cả trình độ chuyên môn cao lẫn bản lĩnh chính trị, trách nhiệm kỷ luật. "Chất lượng nhân sự là yếu tố trực tiếp quyết định hiệu quả triển khai các nhiệm vụ chiến lược quốc gia. Trong giai đoạn phát triển mới, đơn vị mong muốn nhận được sự đồng hành, góp ý tâm huyết từ cộng đồng để không ngừng hoàn thiện năng lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị và kinh tế", đại diện MobiFone chia sẻ.

Việc đổi mới tư duy nhân sự gắn liền với các nền tảng số hóa được kỳ vọng sẽ giúp MobiFone hoàn thành sứ mệnh của một doanh nghiệp Nhà nước chủ lực. Đây không chỉ là bước chuẩn bị cho mục tiêu tăng trưởng của riêng doanh nghiệp, còn đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng hạ tầng số, hệ sinh thái số, an toàn thông tin quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Thanh Thư