Mở rộng đường cửa ngõ Vũng Tàu lên 8 làn xe

TP HCMĐường 3 Tháng 2 (quốc lộ 51C) dài hơn 10 km, dẫn vào trung tâm Vũng Tàu được mở rộng từ 6 lên 8 làn đáp ứng lượng xe tăng cao.

Ngày 31/3, đơn vị thi công huy động xe múc, cùng nhiều công nhân di dời hàng cây huỳnh liên trồng trên dải phân cách phụ bằng bêtông ngăn giữa làn ôtô và xe máy đoạn qua phường Tam Thắng, để phục vụ việc cải tạo tuyến đường.

Dự án kéo dài từ vòng xoay Đài Liệt sĩ (nút giao Lê Hồng Phong) đến nút giao quốc lộ 51B. Để mở rộng mặt đường, hai dải phân cách phụ mỗi bên rộng gần một mét sẽ được tháo dỡ.

Tuyến đường 3 Tháng 2 từ trên cao. Ảnh: Trường Hà

Sau đó, tuyến được tổ chức lại giao thông, tăng từ 4 lên 6 làn ôtô, đồng thời bố trí hai làn xe máy riêng, ngăn cách bằng dải phân cách thép hoặc vật liệu đàn hồi.

Ngoài ra, toàn bộ hệ thống chiếu sáng hiện hữu sẽ được thay bằng trụ đèn vươn xa, sử dụng bóng LED tiết kiệm điện được điều khiển, giám sát từ xa. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 141,6 tỷ đồng.

Đường 3 Tháng 2 chạy qua nhiều khu đô thị. Ảnh: Trường Hà

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phước Thắng (chủ đầu tư) cho biết dải phân cách tổng cộng hơn 4.800 cây huỳnh liên sẽ được di dời đến trồng tạo cảnh quan trên tuyến quốc lộ 56 và hồ Mang Cá ở xã Long Sơn.

Dự án hoàn thành đáp ứng nhu cầu lưu thông trong thời gian sắp tới và gia tăng kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, thúc đẩy thu hút đầu tư các dự án dọc tuyến.

Hướng tuyến đường 3 Tháng 2. Đồ họa: Hoàng Thanh

Trường Hà