Mổ khối u lớn ở bụng thai phụ 11 tuần

Mang thai 11 tuần dọa sảy, chị Hoa đến BVĐK Tâm Anh TP HCM cấp cứu, bác sĩ phát hiện có khối u buồng trứng đường kính 10 cm, lớn hơn thai.

Ngày 4/10, BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Giám đốc Trung tâm Sản phụ khoa BVĐK Tâm Anh TP HCM, cho biết: Sau ca phẫu thuật nội soi kéo dài gần 2 giờ, các bác sĩ cắt bỏ toàn bộ khối u buồng trứng cho thai phụ 11 tuần, vẫn đảm bảo an toàn cho thai nhi. Hiện thai phụ ổn định sức khỏe và được xuất viện.

Êkip phẫu thuật gồm BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, ThS.BS Ngô Thị Bình Lụa, ThS.BS Phạm Thị Bảo Yến của BVĐK Tâm Anh TP HCM.

Trước đó, chị Bùi Ngọc Hoa (36 tuổi, thành phố Thủ Đức) đau trướng bụng, mức độ đau tăng dần, ra huyết hồng âm đạo. Kết quả siêu âm phát hiện thai sống trong lòng tử cung 11 tuần 3 ngày, có u đặc buồng trứng phải. Buồng trứng có dấu hiệu xoắn, u to chèn ép tạng xung quanh, ổ bụng chứa nhiều dịch.

"Nếu xử lý chậm trễ, khối u có thể bị xoắn nặng hơn, sản phụ đối diện nguy cơ hoại tử buồng trứng, sảy thai nguy hiểm tính mạng cho sản phụ và thai nhi", BS Mỹ Nhi nhận định.

Bác sĩ đặt ra mục tiêu hạn chế ảnh hưởng tử cung, bào thai, bằng mọi giá đảm bảo an toàn cho mẹ, cứu thai nhi. Quá trình phẫu thuật nội soi bóc tách khối u cẩn trọng để không gây sảy thai trong hoặc sau phẫu thuật.

Chị Hoa có tiền sử hiếm muộn 10 năm, từng 2 lần thực hiện IVF không thành công. Chuyển sang điều trị tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh TP HCM, chị đậu thai ngay trong lần đầu chuyển phôi đầu tiên vào ngày 31/7.

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi cùng ekip mổ cấp cứu bảo vệ mẹ con thai phụ. Ảnh: Tuệ Diễm

Theo bác sĩ Mỹ Nhi, khối u nang buồng trứng trong thai kỳ cần thăm khám, đánh giá kỹ qua siêu âm, chụp MRI bụng chậu, xét nghiệm máu. Điều này giúp tránh nhầm lẫn với những nang cơ năng bình thường trong thai kỳ là nang noãn bào, hoàng thể thai kỳ, không cần can thiệp. Ngoài ra, thời kỳ mang thai có khối u buồng trứng cần cảnh giác biến chứng xoắn, vỡ khối u, hoặc tiến triển ác tính.

Hầu hết các u nang buồng trứng không có dấu hiệu nhận biết, một số trường hợp có thể gây ra một số dấu hiệu như: đau bụng, bụng to hơn tuổi thai. Bác sĩ Nhi khuyến cáo, xuất hiện u nang buồng trứng khi mang thai được xem là một thai kỳ nguy cơ, có thể gây biến chứng nguy hiểm như chèn ép tạng, gây sẩy thai, sinh non. Do đó, thai phụ có u nang buồng trứng cần khám thai đầy đủ, siêu âm theo dõi sự tăng kích thước, can thiệp khi chúng có nguy cơ ảnh hưởng đến bào thai, sức khỏe người mẹ.

* Tên nhân vật được thay đổi.

Tuệ Diễm