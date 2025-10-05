Mô hình rang xay cà phê kết hợp nhà hàng tại My Way Coffee

Hà NộiMy Way Vietnam giới thiệu mô hình rang xay cà phê kết hợp nhà hàng tại lễ khai trương flagship My Way Coffee One Hanoi số 2 Ngô Quyền, nhằm nâng tầm trải nghiệm cà phê Việt theo chuẩn quốc tế.

My Way Coffee tổ chức lễ khai trương ngày 3/10 với chủ đề "Hương vị mới giữa lòng thủ đô", công bố tầm nhìn quốc tế hóa của thương hiệu cùng nhiều đối tác chiến lược. Đại diện lãnh đạo My Way Coffee khẳng định tôn vinh di sản là nền tảng và thể hiện khát vọng quốc tế hóa thương hiệu cà phê Việt.

Đại diện My Way Coffee cắt băng khai trương flagship tại Hà Nội. Ảnh: My Way Coffee

Với mô hình roastery - bistro (xưởng rang xay cà phê kết hợp nhà hàng), khách hàng đến My Way Coffee - One Hanoi có thể tự trải nghiệm rang cà phê từ các nguồn hạt tuyển chọn của Đăk Lăk, Cầu Đất, Sơn La trên máy Brambati - được xem là "Ferrari trong giới cà phê".

Khu vực khách hang được trải nghiệm tự rang xay cà phê. Ảnh: My Way Coffee

Đặc biệt, khu vực bistro phục vụ các món ăn truyền thống như bún cá đến các món quốc tế mang dấu ấn Việt Nam. "Sự kết hợp này đáp ứng nhu cầu của cả thực khách địa phương và du khách quốc tế", đại diện thương hiệu nói.

Khu vực bistro phục vụ món ăn tại My Way Coffee - One Hanoi. Ảnh: My Way Coffee

Ngoài mô hình này, không gian quán được thiết kế mang đậm dấu ấn nghệ thuật và di sản, với nội thất lấy cảm hứng từ những hoa văn tinh xảo trên trống đồng Đông Sơn, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Cũng tại lễ khai trương, My Way ký kết hợp tác với đối tác chiến lược từ Singapore và thương hiệu trà Hacoocha. Mục tiêu hợp tác nhằm nâng cao chất lượng đồ uống cao cấp, mở rộng thị trường thế giới cho cà phê và thương hiệu Việt Nam.

Sự kiện khai trương còn chiêu đãi khách mời nhạc giao hưởng, nhấn mạnh phong cách thanh lịch của My Way.

"Với sự đầu tư từ công nghệ rang xay đến dịch vụ chuẩn quốc tế, My Way Coffee - One Hanoi hứa hẹn trở thành hương vị mới giữa lòng thủ đô, làm phong phú bản sắc ẩm thực Hà Nội", đại diện My Way phát biểu tại buổi lễ.

My Way Coffee ra đời năm 2006, là thương hiệu đồ uống tạo trải nghiệm thoải mái, hiện đại cho khách hàng, đặc biệt là giới trẻ và dân văn phòng. Với chiến lược mở rộng chuỗi cửa hàng tại các thành phố lớn, thương hiệu đang đặt mục tiêu trở thành điểm đến quen thuộc trong thói quen sinh hoạt hàng ngày của người Việt.

Thanh Thư