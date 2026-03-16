Mô hình phố trước - sông sau tăng giá trị khai thác tại Sông Town

Trong bất động sản thương mại, hiệu quả khai thác phụ thuộc chủ yếu vào khả năng tiếp cận và chất lượng không gian. Mặt tiền tạo lưu lượng khách, trong khi tầm nhìn và cảnh quan quyết định mức chi tiêu cũng như biên lợi nhuận dịch vụ. Tại phân khu Sông Town thuộc thủ phủ giải trí vịnh biển CaraWorld, cấu trúc "phố trước - sông sau" của dòng townshop được phát triển theo hướng tối ưu đồng thời hai yếu tố này trên cùng một tài sản.

Mặt trước các căn townshop tiếp giáp đại lộ Hồng Ngọc - trục giao thông nội khu kết nối chuỗi tiện ích. Vị trí này phù hợp với mô hình cần độ nhận diện cao như nhà hàng, lounge bar, cửa hàng thời trang, showroom hoặc văn phòng đại diện.

Phía sau, không gian mở ra trục cảnh quan mặt nước uốn lượn nội khu, tạo tầm nhìn thoáng và khoảng đệm riêng tư cao hơn so với mặt đại lộ. Yếu tố mặt nước góp phần cải thiện vi khí hậu và gia tăng giá trị trải nghiệm cho các mô hình dịch vụ. Khu vực này phù hợp phát triển nhà hàng ven sông, lounge trà chiều, dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc lưu trú ngắn ngày. Sự phân lớp công năng cho phép chủ sở hữu khai thác song song hai nhóm nhu cầu: một bên tạo doanh thu nhờ lưu lượng, bên còn lại tập trung vào trải nghiệm và giá trị gia tăng trên mỗi khách hàng.

Cấu trúc hai mặt tiền, còn được giới thiệu là "double view", tạo điều kiện để tài sản vận hành theo nhiều lớp giá trị. Chủ sở hữu có thể an cư dài hạn, sử dụng làm nhà nghỉ dưỡng theo mùa hoặc đưa vào khai thác lưu trú - dịch vụ với công năng tách bạch. Mô hình này giúp hạn chế phụ thuộc vào một nguồn thu, từ đó giảm rủi ro chu kỳ. Yếu tố thiết kế tiếp tục củng cố khả năng nhận diện. Phân khu Ma-rốc lấy cảm hứng từ thành phố Marrakesh, sử dụng tông màu ấm như đỏ gạch, cam đất, vàng đất kết hợp mảng gạch khảm xanh gốm. Các chi tiết gạch ốp Zellige họa tiết hình học, đèn kim loại chạm khắc ánh sáng vàng ấm được bố trí xuyên suốt từ mặt ngoài đến nội thất. Ngôn ngữ kiến trúc giàu tính thủ công, đồng bộ về phong cách, phù hợp với mô hình lưu trú theo chủ đề. Theo các đơn vị vận hành, thiết kế đặc trưng giúp thuận lợi xây dựng câu chuyện thương hiệu và tăng khả năng khách quay lại, đặc biệt với nhóm khách gia đình, chuyên gia nước ngoài hoặc khách du thuyền.

Không gian nội thất nhà phố Maroc tại Sông Town (CaraWorld).

Hiệu quả khai thác của bất động sản thương mại phụ thuộc vào dòng khách thực tế. Sông Town hưởng lợi khi nhiều tiện ích trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí thuộc CaraWorld đã đi vào hoạt động, hình thành nguồn cầu sẵn có cho khu phố thương mại. Trong đó có sân golf KN Golf Links, khu nghỉ dưỡng Wyndham Grand KN Cam Ranh, công viên biển CaraBeach và tổ hợp nhà hàng - siêu thị - cà phê CaraMart. Dòng khách từ các điểm đến này gồm khách nghỉ dưỡng, golfer, khách tham quan và nhóm khách quốc tế di chuyển bằng đường hàng không hoặc đường biển. Vị trí gần sân bay quốc tế Cam Ranh rút ngắn thời gian di chuyển, trong khi lợi thế ven biển Bãi Dài tạo nền tảng cho hoạt động giải trí, thể thao nước và nghỉ dưỡng cao cấp. Khi nhu cầu lưu trú tăng, các dịch vụ ẩm thực, mua sắm và chăm sóc sức khỏe có điều kiện phát triển theo.

Theo thông tin từ đơn vị phát triển, trong quý I, một số hạng mục tiếp tục triển khai như cảng du thuyền chuẩn quốc tế quy mô 148 ha, công viên cảnh quan Ma-rốc, khu Beach Bar và Clubhouse phân khu Parasol Premium. Tổ hợp giải trí – casino và công viên thể thao nước Cara Water Park đang trong giai đoạn chuẩn bị. Các tiện ích này tập trung vào trải nghiệm ven biển, hướng tới kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu. Bên cạnh khách du lịch, cộng đồng cư dân và lực lượng chuyên gia sinh sống, làm việc tại khu vực cũng tạo nhu cầu thường xuyên cho dịch vụ F&B, chăm sóc sức khỏe và mua sắm. Sự kết hợp của ba nhóm khách - cư dân, khách theo tuyến và khách quốc tế, được xem là nền tảng giúp mô hình "phố trước - sông sau" duy trì khai thác quanh năm. Thời gian tới, đại đô thị này dự kiến mở rộng hợp tác với các đơn vị lữ hành nhằm gia tăng lượng khách theo tuyến, góp phần duy trì nhịp kinh doanh ổn định và rút ngắn thời gian đạt điểm hòa vốn cho các mô hình mới.

Trong bối cảnh nhà đầu tư ưu tiên tài sản tạo dòng tiền thực, cấu trúc hai mặt tiền tại Sông Town được định vị như giải pháp kết hợp khai thác và tích sản. Chủ sở hữu có thể lựa chọn cho thuê nhằm duy trì nguồn thu định kỳ hoặc tự vận hành để tối ưu lợi nhuận. Theo dữ liệu tham chiếu tại khu vực Bãi Dài của chủ đầu tư, công suất phòng khách sạn vào mùa cao điểm thường duy trì trên 70%, có thời điểm vượt 90%. Đây là cơ sở để đánh giá tiềm năng vận hành của phân khúc lưu trú ven biển khi hệ sinh thái tiện ích đã hình thành. Về phương án tài chính, chủ đầu tư áp dụng chính sách cam kết thuê lại với lợi nhuận 5% mỗi năm trong hai năm đầu sau bàn giao. Dòng tiền khai thác này giúp nhà đầu tư có nguồn thu thụ động ngay từ giai đoạn đầu, trong khi vẫn nắm giữ quyền sở hữu tài sản. Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư ước tính mức tăng giá tài sản có thể dao động 5-10% mỗi năm khi hạ tầng sân bay, cảng biển và các tiện ích tại CaraWorld hoàn thiện dần. Trong chu kỳ khoảng 5 năm, lợi nhuận lũy kế được tính toán có thể đạt khoảng 75% vốn ban đầu, dựa trên hai cấu phần gồm dòng tiền khai thác và tăng trưởng giá trị tài sản Để giảm áp lực vốn ban đầu, chính sách hỗ trợ tài chính bao gồm lãi suất 0% trong 24 tháng, ân hạn nợ gốc tối đa 60 tháng, chiết khấu thanh toán sớm đến 19,5%, kèm gói nội thất hoàn thiện và miễn phí quản lý vận hành từ 3 đến 5 năm. Các công cụ này cho phép nhà đầu tư linh hoạt phân bổ dòng tiền trong suốt chu kỳ nắm giữ, đồng thời cải thiện biên lợi nhuận thực tế. Mô hình townshop "phố trước - sông sau" tại Sông Town được xây dựng trên ba trụ cột: vị trí hai mặt tiền, thiết kế tạo nhận diện và hệ sinh thái tiện ích đã hình thành. Khi đi vào vận hành, mỗi căn có thể trở thành một đơn vị kinh doanh độc lập, vừa tạo thu nhập định kỳ, vừa duy trì giá trị tích sản dài hạn trong bối cảnh thị trường ưu tiên tài sản có khả năng khai thác thực tế.

