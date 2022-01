'Mô hình nghỉ dưỡng tích hợp phong cách Vogue có nhiều lợi thế'

Theo ông Kurahashi Kenji, đại diện Tập đoàn Anabuki Kosan tại Việt Nam, mô hình nghỉ dưỡng tích hợp phù hợp thị hiếu du lịch của người trẻ thành đạt.

Ông Kurahashi Kenji hiện là Giám đốc Văn phòng đại diện Tập đoàn Anabuki Kosan tại Việt Nam, đơn vị hợp tác với Tập đoàn Danh Khôi trong vai trò nhà đầu tư dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western.

- Ông đánh giá thế nào về tiềm năng phát triển của đô thị biển tại Đà Nẵng?

- Là một đô thị trẻ năng động cùng nhiều lợi thế về danh lam thắng cảnh..., Đà Nẵng được xem là "thủ phủ du lịch" miền Trung cũng như Việt Nam, trong đó có bãi biển Mỹ Khê từng được Tạp chí Forbes bình chọn là một trong sáu bãi biển đẹp nhất hành tinh. Gần đây, để phát triển du lịch biển, thành phố này đã chú trọng đầu tư hạ tầng, đặc biệt ưu tiên các khu du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Ông Kurahashi Kenji - Giám đốc VPĐD Tập đoàn Anabuki Kosan tại Việt Nam. Ảnh: Tập đoàn Danh Khôi

Mỗi năm, Đà Nẵng đón hàng triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước. Tuy nhiên, thành phố này còn thiếu nhiều căn hộ du lịch so với tiềm năng về du lịch biển. Việc cần làm là đẩy mạnh phát triển hạ tầng về du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng, phù hợp với từng nhóm khách hàng. Trong đó, phân khúc nghỉ dưỡng 4-5 sao theo tiêu chuẩn quốc tế cần được quan tâm.

Tổ hợp nghỉ dưỡng Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western tại Đà Nẵng. Ảnh: Tập đoàn Danh Khôi

- Đâu là điểm khác biệt của Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western so với các dự án khác trên thị trường?

- Đơn vị phát triển dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western là Tập đoàn Danh Khôi đã đưa mô hình nghỉ dưỡng tích hợp vào trong thiết kế và hệ thống tiện ích của dự án, biến nơi đây thành "một điểm đến, vạn trải nghiệm".

Chúng tôi nhận thấy, nếu các dự án nghỉ dưỡng truyền thống tập trung vào tính biệt lập, yên tĩnh, thì Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western kết hợp thêm nhiều tiêu chuẩn về tính ứng dụng, đề cao sự năng động, thời thượng, phù hợp thị hiếu du lịch của người trẻ thành đạt yêu thích trải nghiệm.

Điều đặc biệt, tổ hợp nghỉ dưỡng hướng đến trải nghiệm nghệ thuật, lấy cảm hứng từ tạp chí thời trang Vogue, đón đầu thị hiếu du lịch của thế hệ Millennials. Đây là một trong những dự án tiên phong với mô hình Vogue Integrated Resort tại Việt Nam.

- Theo ông các resort tích hợp có phải là xu hướng nghỉ dưỡng của du khách? Ông nhìn nhận như thế nào về tỷ lệ lấp đầy của các dự án đi theo mô hình này?

- Khác với những khu nghỉ dưỡng thông thường, Integrated Resort là tên gọi của mô hình bất động sản nghỉ dưỡng tích hợp "all in one". Tới một địa điểm duy nhất, du khách có thể trải nghiệm tất cả dịch vụ đa dạng như khách sạn, cơ sở hội nghị, chương trình giải trí, khu trình diễn nghệ thuật, khu thương mại, tuyến phố mua sắm, nhà hàng sang trọng...

Đây là xu hướng thịnh hành trên thế giới, mang đến nguồn doanh thu khổng lồ cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nghỉ dưỡng và các nhà đầu tư.

Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western tiên phong với mô hình Vogue Integrated Resort hướng đến những trải nghiệm nghệ thuật. Ảnh: Tập đoàn Danh Khôi

Tôi có thể khẳng định, với những yếu tố này, trong tương lai, nơi đây không những là lựa chọn nghỉ dưỡng của du khách mà còn trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện thời trang, biểu diễn nghệ thuật trong nước và quốc tế, phục vụ nhu cầu làm việc, tham dự sự kiện, gặp gỡ giới nghệ sĩ, doanh nhân thành đạt, cập nhật những xu hướng thời trang và nghệ thuật mới nhất.

Tôi tin vào tỷ lệ lấp đầy phòng của dự án khi đi vào hoạt động. Đồng thời, với những tiện ích tích hợp đặc biệt, dự án sẽ đảm bảo lượng khách ổn định quanh năm, tạo nguồn thu ổn định cho nhà đầu tư.

- Dự án sẽ làm thế nào để đón đầu thị hiếu du lịch của thế hệ Millennials và Gen Z?

- Du khách thuộc thế hệ Millennials (Gen Y) và Gen Z là những bạn trẻ năng động, có cá tính, thích trải nghiệm và có tình yêu đặc biệt đối với thời trang, nghệ thuật, phong cách sống.

Từ sự thấu hiểu thị hiếu của khách hàng mục tiêu, nhà phát triển dự án là Tập đoàn Danh Khôi cùng Tập đoàn Anabuki Kosan đã đầu tư xây dựng Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western theo mô hình tiện ích tích hợp với những trải nghiệm hướng đến yếu tố thời trang và nghệ thuật.

Dự án được đầu tư phim trường, phòng thu âm, phố thời trang, khu biểu diễn nghệ thuật... Bên cạnh đó, không gian sống mang phong cách retro trong mỗi căn hộ Vogue Condosuites đến những trải nghiệm tại nhà hàng, phòng gym, hồ bơi tràn bờ view biển, vườn nướng BBQ... đều rất "chiều lòng" du khách.

Tôi tin những tiện ích mới lạ này sẽ "bắt đúng tín hiệu" của thế hệ Gen Y và Gen Z, biến nơi đây thành một trong những điểm đến hàng đầu về du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí tích hợp thời gian tới.

- Điểm mạnh của Anabuki Kosan là gì và doanh nghiệp sẽ mang tới cho dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western những điểm nhấn nào?

- Tập đoàn Anabuki Kosan là doanh nghiệp nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản tại Nhật Bản. Bên cạnh đó, với tiềm lực tài chính vững vàng, chúng tôi mở rộng hợp tác ra các thị trường Đông Nam Á như Singapore, Indonesia, Thái Lan...

Một trong những nguyên tắc đầu tư của chúng tôi là hợp tác với các đối tác có tầm, tiềm lực vững mạnh để phát triển lâu dài. Có thể thấy Tập đoàn Danh Khôi là một trong những nhà phát triển bất động sản đã tạo dựng được uy tín qua những dự án lớn, sở hữu quỹ đất đẹp trải dài trên khắp đô thị biển trên cả nước.

Trong đó, tổ hợp nghỉ dưỡng Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western có nhiều lợi thế với hai mặt tiền với một mặt giáp đường Trường Sa, đồng thời giáp bãi biển tại vịnh Non Nước.

Từ tiềm năng của dự án, cùng với tiềm lực tài chính, kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản của hai bên, chúng tôi sẽ cộng hưởng giá trị, năng lực, cùng tạo nên dấu ấn tại thành phố biển đáng sống bậc nhất Việt Nam, mang đến nhiều giá trị cho nhà đầu tư và khách lưu trú.

An Mai