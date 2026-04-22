Mô hình kết nối tài xế BUTL có hơn một triệu người dùng

Ứng dụng kết nối tài xế lái hộ BUTL có hơn 1,3 triệu người dùng, gần hai triệu chuyến đi sau 9 năm, hướng đến giải pháp di chuyển an toàn tại các đô thị.

Ra mắt từ năm 2017, BUTL phát triển ứng dụng kết nối tài xế với người dùng có nhu cầu, cung cấp giải pháp di chuyển an toàn, minh bạch. Sau gần một thập kỷ hoạt động, nền tảng đã xây dựng cộng đồng hàng triệu người dùng, thực hiện hàng triệu chuyến đi, cùng mạng lưới hơn 10.000 tài xế trên toàn quốc.

Song song, hệ thống thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 1.000 nhà hàng và điểm dịch vụ liên kết, từng bước hình thành hệ sinh thái dịch vụ xoay quanh nhu cầu di chuyển sau các hoạt động giao tiếp, gặp gỡ và tiếp khách.

Năm 2025, nền tảng ghi nhận tốc độ tăng trưởng gấp đôi so với năm 2024, góp phần phản ánh xu hướng dịch chuyển của người tiêu dùng sang các giải pháp di chuyển an toàn, chủ động và có trách nhiệm.

Ứng dụng BUTL phát triển theo hướng đơn giản hóa quy trình sử dụng. Người dùng có thể đặt tài xế với vài thao tác, thời gian kết nối trung bình khoảng 5 phút. Hệ thống hiển thị trước chi phí chuyến đi, giúp người dùng chủ động lựa chọn và kiểm soát ngân sách.

Ứng dụng cung cấp nhiều loại hình dịch vụ, bao gồm tài xế lái ôtô, tài xế xe máy và hẹn giờ tài xế đón. Tất cả tài xế đều trải qua quy trình tuyển chọn và đào tạo, với yêu cầu kinh nghiệm lái xe thực tế. Hành trình được theo dõi qua hệ thống định vị, giúp tăng tính minh bạch và đảm bảo an toàn.

Bên cạnh dịch vụ chính, BUTL mở rộng sang các tiện ích liên kết như đăng kiểm hộ, kết nối bãi giữ xe, cứu hộ phương tiện. Năm 2024, doanh nghiệp tiếp tục phát triển ứng dụng Bship trong hệ sinh thái, cho thấy định hướng đa dạng hóa dịch vụ và tối ưu trải nghiệm người dùng.

Sự phát triển của dịch vụ lái xe hộ gắn với xu hướng nâng cao ý thức an toàn giao thông trong cộng đồng. Việc sử dụng tài xế thay vì tự lái sau khi uống rượu bia được xem là lựa chọn có trách nhiệm, góp phần giảm rủi ro tai nạn. Với thông điệp "Bạn uống tôi lái", BUTL định vị dịch vụ như một giải pháp hỗ trợ người dùng di chuyển an toàn sau các cuộc gặp gỡ mà vẫn đảm bảo hành trình về nhà an toàn.

Thực tế, sau khi các quy định xử phạt vi phạm nồng độ cồn được áp dụng nghiêm ngặt, nhu cầu tìm kiếm giải pháp thay thế cho việc tự lái xe gia tăng. Theo đại diện BUTL, trước đây, nhiều người lựa chọn để xe lại qua đêm hoặc nhờ người quen hỗ trợ. Hiện tại, xu hướng chuyển sang sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Tại Nhật Bản và Hàn Quốc, dịch vụ lái xe hộ đã phát triển ổn định trong nhiều năm và trở thành một phần của hệ sinh thái giao thông đô thị. Người dùng dễ dàng đặt tài xế qua ứng dụng, theo dõi hành trình và thanh toán minh bạch. Dịch vụ được quản lý theo khung pháp lý cụ thể, đảm bảo tiêu chuẩn vận hành và quyền lợi của các bên tham gia.

Tại Việt Nam, trước khi xuất hiện các nền tảng công nghệ, dịch vụ lái xe hộ chủ yếu dưới hình thức tự phát. Người dùng tìm tài xế qua các mối quan hệ cá nhân hoặc các kênh không chính thức. Những năm gần đây, thị trường bắt đầu ghi nhận sự tham gia của các doanh nghiệp phát triển ứng dụng đặt tài xế. Trong số đó, BUTL (Bạn uống tôi lái) là một trong những đơn vị tiên phong.

Sự kết hợp giữa nhu cầu thị trường, nền tảng công nghệ và thay đổi trong hành vi tiêu dùng tạo điều kiện cho dịch vụ lái xe hộ phát triển. "Trường hợp của BUTL cho thấy một mô hình có khả năng mở rộng, với hệ sinh thái dịch vụ ngày càng hoàn thiện và tệp khách hàng gia tăng", đại diện BUTL cho hay.

Thế Đan