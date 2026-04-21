Mô hình 'học nhanh, ra nghề sớm' từ Viện Đào tạo quốc tế FPT

Lộ trình kết hợp trực tiếp, trực tuyến tại Viện Đào tạo quốc tế FPT hướng đến rút ngắn thời gian đào tạo, tăng thực hành, giúp sinh viên sớm gia nhập thị trường lao động.

Trong mùa tuyển sinh năm nay, đơn vị triển khai lộ trình kết hợp hai năm học trực tiếp và một năm học trực tuyến để hoàn thành bằng cử nhân quốc tế. Hai năm đầu giúp sinh viên xây dựng nền tảng chuyên môn và kỹ năng thực hành trong môi trường đào tạo tại Việt Nam, trong khi năm cuối chuyển tiếp học trực tuyến với các đối tác quốc tế. Mô hình này nhằm tối ưu chi phí so với du học truyền thống, đồng thời, tạo điều kiện để sinh viên vừa học, vừa tham gia làm việc thực tế, tích lũy kinh nghiệm trước khi tốt nghiệp.

Đại diện Viện Đào tạo quốc tế FPT chia sẻ, đơn vị thiết kế chương trình theo như cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Nguồn cung lao động có bằng cấp không thiếu, song nhân lực có khả năng làm việc ngay sau tốt nghiệp vẫn còn hạn chế. Ở các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn hay an ninh mạng, tốc độ thay đổi công nghệ nhanh đặt ra yêu cầu chương trình đào tạo cần cập nhật và gắn với thực tiễn để tránh độ trễ kỹ năng của người học.

Sinh viên tìm hiểu về mô hình "học nhanh, ra nghề sớm" của Viện Đào tạo quốc tế FPT. Ảnh: Viện Đào tạo quốc tế FPT

Từ thực tế này, mô hình đào tạo tại Viện Đào tạo quốc tế FPT được xây dựng theo định hướng học nhanh, ra nghề sớm. Khoảng 80% thời lượng dành cho thực hành, sinh viên tiếp cận kiến thức thông qua dự án và bài tập mô phỏng tình huống thực tế. Qua đó, sinh viên có thể ứng dụng ngay trong quá trình học.

"Mỗi học kỳ trở thành một bước tích lũy kỹ năng, giúp người học từng bước sẵn sàng tham gia thị trường lao động trong thời gian ngắn", vị đại diện nói thêm.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, Viện Đào tạo quốc tế FPT xây dựng hệ thống 12 chuyên ngành theo định hướng tập trung vào các lĩnh vực đang thiếu hụt nhân lực chất lượng cao. Trong đó, các nhóm ngành công nghệ cốt lõi gồm lập trình viên quốc tế, quản trị đám mây và an ninh mạng, thiết kế vi mạch bán dẫn. Nhóm trí tuệ nhân tạo và dữ liệu với các ngành như lập trình AI Agent, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Ngoài ra, các lĩnh vực sáng tạo và xu hướng mới như thiết kế mỹ thuật đa phương tiện, marketing số ứng dụng AI, thiết kế và vận hành hệ thống drone hay phát triển phần mềm ô tô thông minh cũng mở ra thêm lựa chọn cho người học.

Học sinh và Quý phụ huynh tìm hiểu và đăng ký nhập học sớm tại Viện Đào tạo quốc tế FPT. Ảnh: Viện Đào tạo quốc tế FPT

Việc tập trung đào tạo theo nhu cầu thực tế giúp sinh viên tránh học dàn trải, đồng thời, có định hướng rõ ràng để trở thành nhân lực chuyên sâu trong lĩnh vực theo đuổi. Với lộ trình linh hoạt từ 18 đến 24 tháng, chú trọng thực hành và định hướng quốc tế, Viện Đào tạo quốc tế FPT hướng đến trang bị cho người học kiến thức và khả năng làm việc thực tế trong môi trường số.

Song song, trong mùa tuyển sinh năm nay, đơn vị cũng triển khai hơn 500 suất học bổng "12 năm đèn sách", trị giá lên đến 13 triệu đồng mỗi suất dành cho thí sinh đăng ký sớm, góp phần giảm áp lực tài chính và tạo điều kiện để người học tiếp cận chương trình đào tạo phù hợp.

Nhật Lệ