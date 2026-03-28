Mô hình 'đô thị giao thương' tại Thanh Phú Centre Point

Tây NinhThanh Phú Centre Point phát triển theo mô hình tích hợp, mật độ xây dựng 14% còn lại dành cho tiện ích cộng đồng, mua sắm, giải trí, kỳ vọng thành điểm hút dòng người tại Tây TP HCM.

Dự án đánh dấu sự xuất hiện của BIM Land - thành viên BIM Group tại thị trường ven TP HCM. Theo chủ đầu tư, khu Tây TP HCM những năm gần đây ghi nhận sự phát triển của hạ tầng, công nghiệp và logistics, kéo theo dòng dịch chuyển dân cư. Do đó, đơn vị phát triển dự án Thanh Phú Centre Point với kỳ vọng có thể thu hút cư dân, giữ chân dòng người và tạo hoạt động kinh tế tại chỗ.

Phối cảnh tổng thể của Thanh Phú Centre Point với định hướng phát triển thành đô thị giao thương tại cửa ngõ Tây TP HCM. Ảnh: BIM Land

Dự án kết hợp không gian ở, thương mại và các hoạt động cộng đồng trong cùng một tổng thể. Theo quy hoạch, đô thị này kết hợp nhiều lớp không gian nhằm tổ chức các hoạt động mua sắm, sinh hoạt và trải nghiệm. Thay vì phát triển theo các phân khu tách biệt, các thành phần được thiết kế có tính kết nối, hỗ trợ lẫn nhau trong vận hành.

Theo đơn vị tư vấn quốc tế Broadway, ý tưởng quy hoạch lấy cảm hứng từ hình tượng "rồng" trong văn hóa Á Đông, thể hiện tính kết nối TP HCM với đồng bằng sông Cửu Long. "Tổng thể dự án mô phỏng hình rồng với phần 'đầu' hướng về TP HCM thể hiện động lực tăng trưởng; 'đuôi rồng' neo vào hồ sinh thái đại diện cho nền tảng bản địa, chiều sâu cảnh quan", đại diện đơn vị nói.

Từ đó, dự án được phát triển như một dòng chảy xuyên suốt, nơi mỗi cộng đồng, tuyến phố, quảng trường hay trục cảnh quan đều là một phần của tổng thể có liên kết. "Thay vì các phân khu rời rạc, toàn bộ dự án được quy hoạch có mạch chảy, kết nối và cá tính rõ ràng", đại diện Broadway nói.

Logic tổ chức không gian được thể hiện ngay phân khu đầu tiên được giới thiệu. Phân khu Miền Thương Phú có quy mô khoảng 85 ha, mật độ xây dựng 14,41%, với gần 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và không gian mở, cùng hơn 1.200 sản phẩm.

Theo BIM Land, những con số này cho thấy định hướng ưu tiên không gian sống và trải nghiệm cộng đồng, thay vì tối đa hóa diện tích xây dựng. Dự án được tổ chức theo cấu trúc một trục đô thị, ba tầng giao thương và sáu cộng đồng, cho phép các hoạt động sống, mua sắm, vui chơi và lễ hội đan cài trong cùng một tổng thể.

Khu vực thương mại được quy hoạch nhằm tạo dòng người và hình thành nhịp giao thương tại dự án. Ảnh: BIM Land

Miền Thương Phú đóng vai trò là khu vực mở nhịp giao thương đầu tiên, thu hút dòng người và hình thành không khí đô thị. Dự án phát triển các không gian phục vụ hoạt động thực tế như quảng trường, tuyến phố thương mại, khu ẩm thực, chợ cuối tuần và khu sự kiện ngoài trời. Các tiện ích này hướng đến việc kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng khả năng khai thác kinh doanh.

Một điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của Broadway là việc chuyển hóa văn hóa bản địa thành ngôn ngữ thiết kế xuyên suốt. Ngôn ngữ thiết kế thể hiện qua vật liệu, họa tiết lát, hệ thống chiếu sáng và các điểm chạm trong không gian công cộng. Theo đơn vị, những yếu tố này không chỉ phục vụ công năng mà còn góp phần định hình trải nghiệm và cảm xúc cho người sử dụng.

Thanh Phú Centre Point dự kiến chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu đã được phê duyệt quy hoạch với diện tích 85 ha. Ngày 22/3, chủ đầu tư đã tiến hành khởi công giai đoạn một. Giai đoạn tiếp theo dự kiến được công bố thời gian tới.

Dự án nằm tại khu vực Bến Lức, kết nối trực tiếp cao tốc TP HCM - Trung Lương, đường Nguyễn Hữu Trí. Xung quanh dự án là mạng lưới công nghiệp, trung tâm logistics. Vị trí này được xem là lợi thế trong việc đón dòng di chuyển và hình thành nhu cầu tiêu dùng.

Theo đại diện BIM Land, dự án được phát triển theo định hướng dài hạn, tập trung vào khả năng vận hành và hình thành cộng đồng thay vì chỉ cung cấp sản phẩm nhà ở.

Với nhiều lớp giá trị như vị trí cửa ngõ, quy hoạch tích hợp, bản sắc thiết kế, không gian cộng đồng và khả năng vận hành thương mại, chủ đầu tư kỳ vọng dự án trở thành điểm sống - giao thương mới tại cửa ngõ phía Tây TP HCM.

Hoài Phương

