Mô hình cây đàn cao 2 met trước expo VM Cần Thơ hút runner

Khu expo VnExpress Marathon Cần Thơ mở từ 13h ngày 12/9 tới 18h ngày 13/9, phục vụ runner đến lấy bib và túi vật phẩm thi đấu vào sáng sớm 14/9.
Trước khu expo rộng khoảng 3.000 m2, ban tổ chức đặt bộ nhận diện của giải. Trong đó, nổi bật là mô hình cây đàn guitar phím lõm cao khoảng 2 met, cũng chính là thiết kế huy chương của giải.
Cây đàn mang bản sắc miền Tây Nam Bộ, là nhạc cụ chính để chơi đờn ca tài tử - Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận.
Runner Ngô Vân Trường đến nhận bib với trang phục đặc biệt, in hình đàn guitar và những nốt nhạc. Anh cầm trên tay cây đàn guitar thùng và dự định sẽ mang theo nhạc cụ này khi chạy 21km để hưởng ứng tinh thần của giải. "Cầu cho trời không mưa để tôi có cuộc đua trọn vẹn", nam runner bày tỏ.
Nhóm bạn trẻ đang làm chung công ty ở TP HCM. Họ đến Cần Thơ vào trưa 13/9 rồi chụp ảnh với mô hình cây đàn.
Runner khuyết tật Phan Mạnh Tân, người Tây Ninh, sẽ tham gia cự ly 21km trên chiếc xe lăn của anh.
Hai bạn trẻ Hoài Phương và Diệp Vân (TP HCM) lần đầu tham gia giải chạy, cùng thi đấu cự ly 5km.
Chi tiết thiết kế huy chương của VnExpress Marathon Cần Thơ 2025, được chế tác theo dáng bông súng cách điệu từ hình ảnh ghe Chợ nổi Cái Răng - biểu tượng du lịch Cần Thơ. Dây đeo được thiết kế chéo vai, tạo cảm giác như khoác một nhạc cụ thực thụ. Thiết kế huy chương từng gây sốt trong cộng đồng, được ví như một "tuyệt tác nghệ thuật".
Bên trong expo, ban tổ chức và các tình nguyện viên giúp VĐV hoàn tất thủ tục lấy bib nhanh nhất có thể. Giải thu hút tới 9.000 ngay trong lần đầu tổ chức đặt ra bài toán về vận hành. Nhưng với kinh nghiệm đã tổ chức 30 giải chạy quy mô lớn, đội ngũ VnExpress Marathon đã phân luồng và chỉ dẫn VĐV di chuyển hợp lý.
Nhóm pacer của giải check-in cùng nhau trước giờ làm nhiệm vụ. Nhóm được chia thành từng nhóm ba người, sẽ dẫn tốc cho hai cự ly dài 21km và 42km theo từng khung thành tích.
Khu expo VnExpress Marathon Cần Thơ còn có nhiều gian hàng để runner mua sắm, chơi trò chơi trúng thưởng. Runner có thể mua gel, muối để chuẩn bị cho cuộc đua ở gian hàng nhà thuốc Long Châu, mua giày ở gian hàng của hãng Goya hay đồng hồ ở gian hàng Garmin...
Gian hàng bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ giới thiệu dịch vụ y tế cho khách hàng. Bệnh viện còn đồng hành giải đấu bằng việc hỗ trợ đội ngũ y tế trên đường chạy, đảm bảo an toàn cho VĐV.
Vào 2h30 sáng 14/9, VnExpress Marathon Cần Thơ sẽ khởi tranh với cự ly 42km xuất phát đầu tiên.
Nội dung: Trọng Trung
Ảnh: VnExpress Marathon