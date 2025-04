Mở đăng ký giải chạy dịp 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nghệ AnGiải chạy Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh tổ quốc, diễn ra ngày 4/5 với ba cự ly 5, 10 và 21km, mở đăng ký với mức ưu đãi cao nhất.

Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh tổ quốc diễn ra ngày 4/5 tại Nghệ An, dự kiến quy tụ hơn 2.000 vận động viên. Giải mở bán vé giai đoạn Super Early Bird (SEB) chiều 10/4 với giá cho ba cự ly 5, 10 và 21km lần lượt là 199.000 đồng, 269.000 đồng và 389.000 đồng. Sau ngày 21/4, giá Bib sẽ chuyển sang giai đoạn Regular với mức lần lượt là 250.000 đồng cho cự ly 5km, 350.000 đồng cho cự ly 10km và 500.000 đồng cho 21km.

Họp báo giải Marathon Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh tổ quốc vào chiều 9/4. Ảnh: Đức Hùng

Ban tổ chức sẽ đóng cổng đăng ký ngày 28/4 hoặc sớm hơn khi đủ số lượng. Điều này nhằm đảm bảo an toàn chung cho ngày đua và chất lượng vật phẩm tốt nhất cho VĐV.

Để thúc đẩy phong trào trong cộng đồng, giải Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh tổ quốc tung chính sách ưu đãi cho nhóm đông thành viên. Cụ thể, từ 20 đến dưới 50 người được ưu đãi 10%, từ 51 đến dưới 100 người ưu đãi 15%, từ 101 đến dưới 500 người là 20% và nhóm từ 500 người trở lên nhận mức chiết khấu 25%. Chương trình không áp dụng đồng thời với ưu đãi khác.

Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh tổ quốc do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, báo VnExpress và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức. Đây là lần đầu tiên một giải chạy phong trào quy mô lớn được lực lượng công an phối hợp tổ chức, hướng tới lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng và các lực lượng vũ trang.

Cung đường thi đấu dự kiến đi qua các địa danh gắn liền với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và những nét đặc trưng của TP Vinh. Vận động viên xuất phát và về đích tại Quảng trường Hồ Chí Minh, chạy qua các tuyến đường Trường Thi, Lê Nin, đại lộ Vinh - Cửa Lò.

Trước ngày thi đấu, vận động viên nhận racekit, tham quan các gian hàng trưng bày và thưởng thức ẩm thực địa phương vào ngày 3/5 tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ngày 4/5, các cự ly thi đấu khởi tranh từ 4h sáng và kết thúc lúc 8h30. Lễ trao giải diễn ra từ 9h đến 12h cùng ngày.

Giải được tổ chức nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) và hướng tới 80 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025). Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 và là điểm nhấn thể thao mang dấu ấn lực lượng công an tổ chức tại quê hương Bác.

