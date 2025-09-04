Mở cổng đề cử Nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025

Vietnam iContent Awards 2025 nhận đề cử ba hạng mục nhà sáng tạo số, nền tảng, cá nhân lẫn tổ chức vì cộng đồng, với 10 giải thưởng đến hết ngày 25/9.

Đăng ký đề cử tại đây

Sân chơi Nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025 (Vietnam iContent Awards 2025) do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Sự kiện xoay quanh chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), có quy mô, tầm nhìn sâu rộng hơn.

Năm nay, ban tổ chức chia ba hạng mục cùng 10 giải dành cho nhà sáng tạo số, sản phẩm số và vì cộng đồng. Ban tổ chức mở cổng nhận đề cử từ nay đến hết ngày 25/9.

Cụ thể, hạng mục Nhà sáng tạo số gồm 5 giải thưởng: Nhà sáng tạo nội dung của năm; Tổ chức sáng tạo nội dung của năm; Nhà sáng tạo nội dung triển vọng; Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng; Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất.

Hạng mục Sản phẩm số có ba giải: Âm nhạc truyền cảm hứng; Video truyền cảm hứng; Hiện tượng số của năm.

Hạng mục Vì cộng đồng gồm hai giải: Tổ chức Vì cộng đồng; Cá nhân Vì cộng đồng.

Giải thưởng hướng đến cá nhân, nhóm sáng tạo nội dung người Việt lẫn tổ chức sản xuất đang hoạt động tại thị trường trong nước, có hoạt động và sản phẩm tính đến tháng 9/2025.

Hình thức nhận hồ sơ vòng đề cử gồm:

Ban tổ chức đề cử: những người thực hiện chương trình chủ động đề cử các cá nhân hoặc đơn vị phù hợp với từng hạng mục.

Tự ứng cử: các cá nhân, đơn vị gửi đề cử sản phẩm của mình qua website chính thức của chương trình. Hồ sơ gồm phần mô tả, hình ảnh, video minh họa theo các trường thông tin được yêu cầu tại website.

Cá nhân, nhóm sáng tạo, đơn vị hay nền tảng phù hợp với từng hạng mục có thể tự đề cử qua cổng thông tin Vietnam iContent 2025. Ứng cử có thể tham gia nhiều hạng mục. Ban tổ chức cũng công bố điều lệ, quy định để mọi người dễ theo dõi và tuân thủ yêu cầu.

Sau ngày 25/9, danh sách đề cử sẽ được sàng lọc và công khai trên cổng thông tin Vietnam iContent. Từ thời điểm này, độc giả có thể tham gia bình chọn cho ứng viên yêu thích. Song song đó, hội đồng chuyên môn tiến hành đánh giá để chọn những đề cử xứng đáng, kết quả sẽ được công bố trong lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 11.

Giao diện trang đăng ký đề cử giải Nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent Awards 20254.

Tiếp nối thành công mùa một, ban tổ chức kỳ vọng Vietnam iContent 2025 trở thành không gian giao lưu, kết nối giữa các nền tảng, đơn vị phát triển nội dung và nhà sáng tạo số; gắn kết các content creation với nhau thông qua loạt hoạt động, diễn đàn, hội thảo. Đặc biệt, các đơn vị lẫn cá nhân có cơ hội chia sẻ góc nhìn, mong muốn của mình tới cơ quan quản lý.

Chương trình cũng tôn vinh những gương mặt có ảnh hưởng tích cực đến xã hội; loạt dự án truyền thông số ý nghĩa; các đơn vị, tổ chức đóng góp vào sự phát triển của ngành tại Việt Nam. Ngoài ra, ban tổ chức mong lan tỏa những câu chuyện thành công, ảnh hưởng tích cực của nội dung số tới xã hội, qua đó truyền cảm hứng, thúc đẩy thế hệ mới tiếp tục phát huy giá trị tích cực trên không gian số.

Ban tổ chức sẽ sớm thông tin loạt hoạt động đi kèm, chuỗi talkshow hấp dẫn về nghề sáng tạo nội dung.

Hiếu Châu