Mở cổng đăng ký tham dự ngày hội Sáng tạo số Việt Nam 2025

Chuỗi sự kiện Vietnam iContent 2025 diễn ra tại TP HCM ngày 29/11, cộng đồng sáng tạo số nhân có thể đăng ký tham dự chương trình miễn phí từ 15h hôm nay.

Vietnam iContent 2025 mở cửa miễn phí, đăng ký tại đây

Ngày hội Sáng tạo số Việt Nam 2025 - Vietnam iContent 2025 mùa hai dự kiến diễn ra lúc 8h15 đến 22h ngày 29/11 với nhiều trải nghiệm. Mọi cá nhân có thể khám phá triển lãm, dự hội thảo, tham gia chuỗi hoạt động tương tác, giao lưu trực tiếp với KOLs. Ngoài ra, Creative Gallery giới thiệu các chiến dịch truyền thông tiêu biểu, cho phép thử nghiệm công nghệ mới, sáng tạo nội dung ngay tại chỗ cùng cộng đồng, đồng thời theo dõi phiên livestream gây quỹ.

Ban tổ chức mở cổng đăng ký tham dự miễn phí trên chuyên trang Vietnam iContent 2025, chào đón mọi cá nhân, tổ chức muốn kết nối, học hỏi, tìm hiểu xu hướng nội dung mới nhất và gặp gỡ các nhà sáng tạo nội dung (content creator) nổi bật hiện nay. Cách thức đăng ký đơn giản, nhanh gọn.

Độc giả có thể bấm vào dòng "Tham gia sự kiện" ở góc phải website Vietnam iContent 2025 để đăng ký góp mặt tại ngày hội. Ảnh chụp màn hình

Ngay sau lễ khai mạc (8h15-8h30) là phiên sáng "Top Creator Forum 2025" (8h30-11h), xoay quanh chủ đề "For our creators, for our country" (Ngành nội dung số vươn mình cùng đất nước). Diễn đàn tạo không gian đối thoại giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các nhà sáng tạo trong nước.

Điểm nhấn chương trình là 7 phiên chia sẻ từ đại diện thương hiệu, nền tảng, MCNs lẫn content creator. Mỗi chia sẻ, câu chuyện sẽ góp phần giải mã thách thức, mở lối cơ hội và cùng viết nên tương lai của ngành nội dung Việt Nam. Phiên sáng khép lại với chương trình đối thoại mở giữa các KOLs và lãnh đạo Bộ.

"Chúng tôi muốn tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển", người đại diện nói.

Phiên chiều bắt đầu từ 13h, trong đó khung 13h-15 là hội thảo chuyên sâu được thực hiện bởi một tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Khung 15h-17h diễn ra Vietnam Creators and Brands Summit (diễn đàn sáng tạo nội dung số Việt Nam), với chủ đề "The responsibility of trust" (Trách nhiệm với niềm tin công chúng). Các nền tảng, thương hiệu, đơn vị quảng cáo truyền thông lần lượt chia sẻ kinh nghiệm, cách nâng cao kỹ năng thực chiến. Tiếp đó, khung 17h-18h diễn ra phiên hội thảo chuyên môn của một tổ chức quốc tế.

Vào buổi tối, chương trình thảm đỏ bắt đầu lúc 18h30-19h20, khán giả có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các nhà sáng tạo, người nổi tiếng, đại diện thương hiệu và khách mời.

Lễ vinh danh Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025 (Vietnam iContent Awards 2025) diễn ra từ 19h30 đến 22h. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện tôn vinh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc.

Ban tổ chức sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất về ngày hội trên website chính thức và các nền tảng liên quan Vietnam iContent 2025. Sự kiện do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức.

Năm nay ban tổ chức sẽ trao 11 giải, chia đều cho ba hạng mục gồm: Nhà sáng tạo số, Sản phẩm số, Vì cộng đồng. 10 giải sẽ áp dụng cách tính điểm: 70% điểm đánh giá từ hội đồng giám khảo và 30% bình chọn độc giả. Riêng danh hiệu "Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất" sẽ do 100% số phiếu của khán giả quyết định. Cổng bình chọn chung kết mở đến 18/11.

Hiếu Châu