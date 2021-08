Mở cổng đăng ký eBox chủ đề Nghỉ hưu sớm an nhàn

Chuyên đề số 3 của eBox với chủ đề "Nghỉ hưu an toàn, an nhàn tài chính" diễn ra trong ba ngày 23, 24 và 25/9, bắt đầu mở bán vé lúc 8h30 hôm nay (28/8).

Sau hai chuyên đề về đầu tư chứng khoán cho F0 và đầu tư bất động sản thu hút hàng nghìn người tham gia, eBox chuyên đề tiếp theo bàn về kế hoạch tài chính để nghỉ hưu sớm.

Người tham gia mua vé eConference chủ đề "Nghỉ hưu an nhàn, an toàn tài chính", từ nay đến hết ngày 5/9 sẽ được hưởng mức giá Super Early Birds ưu đãi là 159.000 đồng. Những ai đã tham dự eBox Bất động sản được ưu đãi còn 99.000 đồng.

Tìm hiểu chuyên đề Nghỉ hưu sớm tại đây

Vài năm trở lại đây, phong trào "Độc lập tài chính, Nghỉ hưu sớm" (Financial Independence- Retire Early- viết tắt FIRE) ngày càng hấp dẫn trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là ở những người trẻ. Khái niệm này dựa trên quan điểm: hưu trí được xác định bởi một con số tài chính chứ không phải bởi tuổi tác.

Nhiều bạn trẻ đã lên kế hoạch nghỉ hưu từ tuổi 30, thậm chí sớm hơn. Tức là, họ đã nghĩ đến việc làm thế nào để hưởng thụ cuộc sống khi nghỉ hưu chứ không đơn thuần là dựa vào tiền lương bảo hiểm, hưu trí như nhiều thế hệ trước.

Tuy vậy trên thực tế, theo một báo cáo toàn cầu của HSBC thực hiện hồi tháng 9/2018, chỉ 1/4 dân số trên toàn thế giới thường xuyên tiết kiệm cho giai đoạn nghỉ hưu. Báo cáo này cũng cho biết, tại Việt Nam, có nhiều người vẫn làm việc trong độ tuổi nghỉ hưu, thậm chí là công việc tay chân khó khăn đem lại thu nhập rất thấp.

Các chuyên gia cho rằng, nhận thức được những chi phí cho tuổi già và xây dựng kế hoạch cho thời gian đó càng sớm càng tốt là bước đi đầu tiên để hướng tới một cuộc sống tuổi già an nhàn.

Độc giả có thể đưa ra nội dung và chuyên gia mình mong muốn tại eBox chuyên đề Nghỉ hưu tại đây.

Có nhiều cách để chuẩn bị cho việc nghỉ hưu an nhàn, không bị gánh nặng về mặt tài chính. Một số người lựa chọn lối sống tiết kiệm, tối giản. Số khác tìm cách tăng thu nhập. Cũng có những người nhạy bén đầu tư thêm các hạng mục khác tích hợp với chuyên môn của bản thân để đồng tiền sinh lợi. Vậy, để thực sự hưởng thụ cuộc sống an nhàn khi về hưu, bạn sẽ làm gì?

Với mục tiêu giúp mỗi người tự tin lên kế hoạch nghỉ hưu sớm, eBox chuyên đề thứ 3 "Nghỉ hưu an nhàn, an toàn tài chính" sẽ cung cấp kiến thức giúp bạn hiểu đúng về nghỉ hưu an nhàn, cách lên kế hoạch nghỉ hưu theo từng giai đoạn, cách ứng phó với những rủi ro có thể phá vỡ kế hoạch hay tìm hiểu về các sản phẩm cần cân nhắc khi nghỉ hưu...

Dưới sự phân tích kỹ càng từ chuyên gia, eBox lựa chọn những nội dung thực tiễn và cần thiết nhất cho một kế hoạch nghỉ hưu an nhàn, cách phân bổ các khoản đầu tư, tiết kiệm... Kịch bản được xây dựng từ chính diễn giả là các chuyên gia uy tín, sẽ đem đến các bí quyết, kinh nghiệm, bài học thực tế thay vì mang tính lý thuyết.

eBox là nền tảng chia sẻ kinh nghiệm do VnExpress xây dựng, nhằm giúp cộng đồng tiếp cận tri thức và những bài học thực chiến dễ dàng thông qua hình thức eConference - chia sẻ online từ chính những diễn giả đang tham gia sâu trong nhiều lĩnh vực. Với cốt lõi là bài học thực tiễn và giải pháp, eBox sẽ hỗ trợ đắc lực cho quá trình làm chủ cuộc sống và chinh phục thành công.

Hoàng Lâm