MM Mega Market Việt Nam tổ chức sự kiện lan tỏa lối sống xanh

TP HCMMM Mega Market Việt Nam phối hợp các đối tác tổ chức sự kiện "Rác sạch - Quà xinh" tặng quà cho người tiêu dùng thu gom rác tái chế, lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.

Sự kiện diễn ra tại MM Mega Market Hiệp Phú (tọa lạc tại trung tâm quận 12 cũ), TP HCM từ ngày 12 đến 14/12. Năm nay là lần thứ hai "Rác sạch - Quà xinh" (Junk In - Joy Out) được tổ chức nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn. MM Mega Market đang nỗ lực đưa các cam kết phát triển bền vững vào thực tiễn, không chỉ trong hoạt động vận hành doanh nghiệp mà còn lan tỏa đến cộng đồng và người tiêu dùng, thông qua những hành động cụ thể, dễ tiếp cận.

Đại diện MM Mega Market Việt Nam và các đối tác cắt băng khai mạc sự kiện "Rác sạch - Quà Xinh". Ảnh: MMVN

Bà Trần Kim Nga, Giám đốc đối ngoại MM Mega Market Việt Nam cho biết một nhà bán lẻ hiện đại không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, mà còn có trách nhiệm dẫn dắt những thay đổi tích cực trong hành vi của cộng đồng. "'Rác sạch - Quà xinh' là cách MM Mega Market đưa các cam kết phát triển bền vững đến gần hơn với khách hàng, thông qua những hành động đơn giản nhưng mang ý nghĩa lâu dài", bà Nga nói.

Theo đó, chương trình "Rác sạch - Quà xinh" được thiết kế theo hướng gần gũi, dễ tham gia, khuyến khích khách hàng mang các vật liệu tái chế như lon nhôm, hộp giấy, chai nhựa đến đổi quà. Đồng thời người tiêu dùng có cơ hội tham gia các hoạt động và trò chơi nâng cao nhận thức về phân loại rác và tái chế.

Người dân đổi thủy tinh đã qua sử dụng để lấy các phần quà. Ảnh: MMVN

Bà Nguyễn Thị Thùy Ngân, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng đô thị, UBND phường Tân Thới Hiệp, TP HCM cho rằng, thay đổi thói quen của người dân là chìa khóa tạo ra một hệ sinh thái tái chế bền vững. Bà đánh giá: "Sự kiện hôm nay chính là 'cú hích' để cộng đồng thực sự hành động".

Là thành viên Hiệp hội nhựa Việt Nam, đồng thời là đối tác lâu năm của MM Mega Market Việt Nam, doanh nghiệp tái chế nhựa Công ty cổ phần văn hóa Tân Bình (Alta) năm thứ hai liên tiếp đồng hành chương trình. Ông Hoàng Minh Anh Tài, Giám đốc khối kinh doanh và dịch vụ giải trí Alta Group cho biết doanh nghiệp luôn mong muốn được đồng hành chương trình bảo vệ môi trường. "Là nhà sản xuất, chúng tôi cũng phải có trách nhiệm thu hồi. Chương trình của Mega Market rất có ý nghĩa. Việc tái chế giúp cho người dân ý thức phân loại rác ngay từ nguồn, và giảm nguồn nguyên liệu hóa thạch đang bị hao hụt", ông Tài nói.

Trong khi đó, O-I BJC, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bao bì thủy tinh, cho rằng nâng cao nhận thức cộng đồng là yếu tố then chốt để bảo vệ tài nguyên. Ông Wacharapoom Tanganant, Tổng giám đốc O-I BJC cho biết, tại Việt Nam, tỷ lệ thủy tinh được tái chế hiện vẫn còn khá khiêm tốn so với sản lượng được sản xuất. Ví dụ, mỗi năm đơn vị sản xuất 100 triệu chai nhưng chỉ có khoảng 5 triệu chai được quay lại lò để tái chế. "Khi MM Mega Market Việt Nam tổ chức hoạt động này, chúng tôi rất muốn được tham gia. Ngành bao bì là lĩnh vực thực sự cần cộng đồng nâng cao nhận thức về việc phân loại rác tại nguồn ngay tại nhà trước khi vứt vào thùng rác", ông Wacharapoom Tanganant nói.

Trong ba ngày tổ chức, chương trình đã thu hút hàng trăm lượt khách hàng đến tham gia và trải nghiệm.

Khách hàng tìm hiểu các sản phẩm tại gian hàng MM Mega Market Việt Nam. Ảnh: MMVN

Nhiều năm qua, MM Mega Market Việt Nam kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, trong đó phân loại rác tại nguồn và tái chế được xác định là một trong những trọng tâm dài hạn. Nhà bán lẻ này tiên phong xây dựng hệ thống điểm thu gom các loại rác thải có giá trị nhằm góp phần hoàn thiện vòng tuần hoàn tái chế, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường đất, nước và hệ sinh thái tự nhiên.

Với sự đồng hành của các đối tác, lãnh đạo địa phương và sự hưởng ứng từ khách hàng, MM Mega Market Việt Nam kỳ vọng "chương trình sẽ tiếp tục được nhân rộng trong thời gian tới, góp phần hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn và hướng tới một Việt Nam xanh hơn, phát triển bền vững trong dài hạn".

Hoàng Anh