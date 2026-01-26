Mitsubishi Xforce lội ngược dòng doanh số trước Toyota Yaris Cross

Với tháng 12 bán gần 3.200 xe, Xforce vừa kịp kết thúc 2025 với doanh số cao nhất phân khúc CUV mảng động cơ đốt trong.

Phần lớn các tháng trong 2025, Toyota Yaris Cross luôn là mẫu xe nhỉnh hơn về doanh số trước đối thủ Mitsubishi Xforce. Nhưng cục diện thay đổi chỉ sau tháng 12 khi Xforce đạt doanh số kỷ lục từ khi xuất hiện ở Việt nam hồi tháng 3/2024.

Lũy kế đến tháng 11, Xforce bán 12.091 xe, kém Yaris Cross hơn 1.100 xe. Nhưng tháng 12, với mức bán 3.163 xe, hơn gấp đôi đối thủ Toyota, mẫu xe Mitsubishi kịp lội ngược dòng, về nhất ở mảng xe động cơ đốt trong phân khúc CUV cỡ B với doanh số nhỉnh hơn chỉ 653 xe.

Đây là năm thứ hai liên tiếp tân binh của Mitsubishi bán chạy nhất phân khúc, xét riêng ở mảng động cơ đốt trong. Còn tính toàn phân khúc, VinFast VF 6 quá mạnh so với phần còn lại.

Mức bán hơn 23.000 xe của VF 6 bỏ cách vị trí thứ hai của Xforce đến hơn 8.000 xe. VF 6 sở hữu chi phí sử dụng rẻ nhờ chạy điện, vừa phục vụ gia đình, vừa là lựa chọn của nhiều khách kinh doanh dịch vụ. Xe có thêm tính cạnh tranh nhờ hãng thường xuyên ưu đãi, giảm giá, miễn phí sạc, đồng thời là chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ của nhà nước cho xe thuần điện. Phạm vi tiếp cận người dùng của mẫu xe VinFast vì thế rộng hơn nhiều các mẫu xe thuần chạy xăng hoặc hybrid.

Xforce và Yaris Cross tại Việt Nam. Ảnh: Thành Nhạn

Nhập khẩu, thiết kế trẻ, nhiều trang bị tiện nghi, công nghệ và cách định giá ngang ngửa các đối thủ Hàn lắp ráp trong nước như Hyundai Creta, Kia Seltos giúp Mitsubishi Xforce gây chú ý. Yaris Cross giá nhỉnh hơn nhưng hàm lượng công nghệ, an toàn và tiện nghi cũng phong phú hàng đầu. Trong phân khúc, mẫu xe Toyota có mức tăng trưởng doanh số mạnh nhất (30,7%) so với 2024.

Xforce và Yaris Cross đánh bật Seltos, Creta khỏi nhóm đầu ăn khách, tạo nên một xu hướng lựa chọn xe Nhật ở phân khúc CUV cỡ B. Honda HR-V không gây sốt bằng hai đối thủ đồng hương do giá cao. Mazda CX-3 vẫn chưa cải thiện được sức hút, bán chậm nhất phân khúc.

Nhìn chung, nhu cầu của người Việt đối với các mẫu xe CUV cỡ B tiếp tục tăng. Năm 2025, toàn phân khúc bán ra 77.636 xe, tăng 55,2% so với 2024, chủ yếu nhờ sự xuất hiện của VF 6 (lần đầu công bố doanh số vào 2025). Nếu tính riêng mảng xe động cơ đốt trong, hybrid, doanh số phân khúc đạt 54.345 xe trong 2025, tăng 8,6%.

Phạm Trung