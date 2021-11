Mitsubishi Triton Athlete mới giá từ 760 triệu

Triton Athlete sẽ thay thế hai phiên bản AT Premium hiện nay, với một số khác biệt về nội và ngoại thất, mức giá 760 triệu và 885 triệu đồng.

Ngoại thất Triton Athlete 4x4 AT và 4x2 AT toát vẻ hầm hố hơn nhờ những điểm nhấn màu đen ở ốp cản trước, lưới tản nhiệt, ốp gương chiếu hậu, vành xe hợp kim, chắn bùn, và bộ tem Athlete. Tem xe kéo dài về phía đuôi cùng dòng chữ "Triton Athlete".

Triton phiên bản Athlete mới với tông màu cam-đen. Ảnh: Mitsubishi

Nội thất cũng khác so với hai phiên bản AT Premium ở hai tông màu tương phản cam-đen. Điểm nhấn là đường chỉ khâu màu cam ở ốp cửa và cần số, thảm lót sàn cách điệu. Toàn bộ ghế xe bọc da màu cam-đen. Hàng ghế sau ngả 25 độ với cửa gió điều hòa riêng ở trên trần.

Ngoài ra, các thông số kỹ thuật giữ nguyên. Động cơ vẫn là loại diesel MIVEC 2,4 lít, 4 xi-lanh thẳng hàng, công suất 136 mã lực và mô-men xoắn 324 Nm. Hộp số tự động 6 cấp với lẫy chuyển số trên vô-lăng. Hệ thống truyền động Super Select II cho bốn chế độ gài cầu khác nhau kết hợp khóa vi sai cầu sau.

Triton Athlete 4x4 AT trang bị 7 túi khí cùng những tính năng an toàn chủ động như cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù kết hợp hỗ trợ chuyển làn, chống tăng tốc ngoài ý muốn, đèn pha tự động, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.

Triton Athlete 4x4 AT và 4x2 AT sẽ bán ra với ba màu sơn tùy chọn: trắng, cam và đen. Bản 4x2 AT giá 760 triệu đồng. Trong khi đó, bản 4x4 AT là 885 triệu đồng, tức cao hơn bản 4x4 AT Premium hiện nay 20 triệu đồng.

Ngoài việc thay thế hai phiên bản Premium, dòng Triton cũng không còn hai phiên bản số sàn 4x2 MT và 4x4 MT MIVEC. Có nghĩa mẫu bán tải sẽ chỉ còn 3 phiên bản số tự động, gồm 4x2 AT MIVEC giá 630 triệu đồng, và hai phiên bản Athlete mới.

Mỹ Anh