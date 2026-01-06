Mẫu SUV mới ngoại hình vuông vức, đèn định vị đặc trưng Mitsubishi, dự kiến ra mắt tại triển lãm ôtô Tokyo 2026 ngày 9-11/1.

Hãng xe Nhật Bản Mitsubishi hé lộ đoạn quảng cáo về mẫu SUV mới với người hâm mộ đua xe rally, gợi nhớ về những gì thương hiệu này từng thể hiện nhưng đã không còn như xưa.

Mitsubishi Pajero Sport thế hệ mới lộ diện. Ảnh: Mitsubishi

Theo mô tả của Carscoops, Pajero từng vô địch Dakar xuất hiện băng qua sa mạc và cuối video là mẫu SUV mới. Mẫu SUV này giống với nguyên mẫu đã thấy trong quá trình thử nghiệm và phát triển vào giữa 2025, mặc dù xe ngụy trang ít hơn.

Mẫu SUV mới sở hữu ngoại hình vuông vức, với những đường cắt xẻ vuông vức, đặc trưng của dòng xe địa hình. Tỷ lệ thân xe gợi nhớ đến những mẫu SUV khung gầm rời, nắp capô tạo hình với những dập nổi, trong khi chắn bùn vuông vức, đèn LED dọc trên cản trước và cột C dày.

Sự xuất hiện của mẫu SUV mới trong đoạn video làm dấy lên tin đồn về sự trở lại của Pajero Sport trong dòng sản phẩm của Mitsubishi. Pajero Sport dựa trên nền tảng Triton, sản xuất từ 1996 đến nay.

Mẫu SUV mới của Mitsubishi bị bắt gặp trên đường thử. Ảnh: Carscoops

Mitsubishi chưa xác nhận về mẫu xe bí ẩn nhưng sẽ xuất hiện tại triển lãm ôtô Tokyo sắp tới, sự kiện diễn ra từ 9-11/1.

Minh Vũ