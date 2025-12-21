Mitsubishi Destinator xuất hiện tại triển lãm ôtô lớn nhất Việt Nam 2025

Hà NộiTại Vietnam Mobility Show (26-28/12) diễn ra ở Trung tâm triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Mitsubishi sẽ trưng bày mẫu xe mới nhất - Destinator.

Mitsubishi là một trong số hơn 20 thương hiệu xuất hiện tại Triển lãm Phương tiện Di chuyển Việt Nam 2025 (Vietnam Mobility Show - VnMS) do báo VnExpress tổ chức. Đại diện hãng cho biết, Destinator sẽ là ngôi sao sáng nhất ở khu trưng bày.

Đây là lần đầu tiên Mitsubishi Destinator diện kiến khách hàng tại Hà Nội thông qua triển lãm ôtô quy mô lớn nhất trong 2025. Trước đó, mẫu CUV cỡ C nhập Indonesia có màn ra mắt tại TP HCM hồi đầu tháng 12.

Destinator tại sự kiện ra mắt ở TP HCM hôm 1/12. Ảnh: Thành Nhạn

Tại khuôn khổ triển lãm, khách hàng có cơ hội tìm hiểu hai phiên bản Premium và Ultimate của Destinator, đồng thời tham gia lái thử mẫu xe này trên đường thực tế. Hoạt động bên lề cho trẻ em, minigame và bốc thăm trúng thưởng cũng là những lựa chọn đáng cân nhắc cho khách thưởng lãm.

Mitsubishi Destinator là mẫu xe khép lại kế hoạch sản phẩm mới của hãng Nhật trong 2025. Sức hút của Destinator trong giai đoạn đầu bán ra tốt hơn hai sản phẩm ăn khách trước đó là Xpander và Xforce.

Sau khoảng một tuần ra mắt, hãng ghi nhận khoảng 2.000 đơn đặt mua Destinator tại đại lý và còn tiếp tục tăng lên. Trước đây, để đạt mốc 2.000 xe bán ra, ông vua doanh số phân khúc MPV nói chung - Xpander cần 5 tháng. Còn Xforce, mẫu crossover (CUV) cỡ nhỏ hạng B mất gần 4 tháng.

Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS) - triển lãm ôtô, xe máy lớn nhất Việt Nam trong 2025 - diễn ra trong 3 ngày, 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, mở cửa tự do. Sự kiện quy tụ nhiều thương hiệu ôtô, xe máy và phụ kiện, mang đến cơ hội xem và lái thử các mẫu xe mới nhất, từ xe điện hóa đến xe hiệu suất cao trên sa hình chuyên biệt trên khu vực ngoài trời với tổng diện tích khoảng 90.000 m2.

Bên cạnh những mẫu xe trưng bày và lái thử, khách tham quan có thể đến khu vực Car Care dành cho các chủ sở hữu quan tâm đến việc chăm sóc, bảo dưỡng xế yêu, hay Car Community là không gian dành cho hoạt động cộng đồng của các hãng xe. Cả gia đình còn có thể cùng nhau giải trí, xả stress cuối tuần với những hoạt động thể chất như giải chạy Carlympic với đường chạy 1,5 km xung quanh triển lãm, khu vực trò chơi và những góc ẩm thực hấp dẫn.

Sơ đồ triển lãm VnMS 2025.

Phạm Trung