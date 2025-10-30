VnExpress Trở về Giải trí
Hạng mục: Nhà sáng tạo số

MisThy

Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất

MisThy (tên thật Lê Thy Ngọc, sinh năm 1995) là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ streamer - creator tại Việt Nam, ghi dấu ấn với cách thể hiện duyên dáng, hài hước và gần gũi.

Nhờ gương mặt cuốn hút, cô xuất hiện trong nhiều dự án nghệ thuật, từng đóng MV Em gì ơi của Jack, web-drama Xóm sân si cùng diễn viên Duy Khánh. Cô cũng ra mắt vài phim ngắn như Thích ai thì nói, Tuổi trẻ bá đạo.

Một cột mốc đáng chú ý trong hành trình của cô là chương trình Chị đẹp đạp gió 2024, nơi MisThy chứng tỏ khả năng thích nghi và sáng tạo vượt ra ngoài khuôn khổ streamer. Trải nghiệm này giúp cô mở rộng tệp khán giả, đồng thời bổ sung chất liệu mới cho quá trình sáng tạo nội dung.

Bước sang năm 2025, MisThy tiếp tục thể hiện sức hút khi duy trì các kênh livestream, vlog đồng thời thử nghiệm nhiều định dạng nội dung mới. Sự đổi mới liên tục trong chủ đề và cách thể hiện giúp cô giữ vị thế trong một thị trường sáng tạo ngày càng cạnh tranh.

Dự án mới nhất của người đẹp là Song hỷ lâm nguy, dự kiến bấm máy tháng 11. Dustin Nguyễn và Misthy vào vai cha con, cùng hành nghề wedding planner (tổ chức đám cưới). Kịch bản xoay quanh hai đám cưới do họ thực hiện, ở đối diện nhau và diễn ra cùng một ngày. Người cha dựng đám cưới phong cách dân dã miền Tây, con gái chủ trì tiệc cưới phong cách hiện đại, sang trọng. Phim còn có sự góp mặt của Jun Vũ, Đinh Y Nhung.

Tại họp báo Song hỷ lâm nguy hồi tháng 7, Misthy nói vui cô dùng quan hệ để có được vai chính đầu tiên trong điện ảnh. "Sau Chị đẹp đạp gió, tôi hơi thụt lùi so với các chị em, tôi muốn làm gì đó để phát triển mình", cô nói. Người đẹp tham gia các lớp diễn xuất ngắn hạn. Đạo diễn Hà Vũ cho biết Misthy từng đóng một số series do anh đạo diễn và từng học diễn xuất ở Hàn Quốc.

