Miss World Opal Suchata hòa mình với lễ hội Songkran

Mỹ nhân đồng hành lễ hội trong vai trò đại sứ du lịch Thái Lan, theo tổ chức Miss World. Cô sắp xếp lịch trình trong vai trò đương kim hoa hậu để về nước dự họp báo, khai mạc sự kiện những ngày qua.
Hoạt động chính của Songkran 2026 diễn ra từ 13 đến 15/4, và mở rộng sang nhiều ngày sau đó. Sự kiện hút du khách khắp thế giới đổ về thủ đô Bangkok và nhiều khu vực khác trên lãnh thổ.
Opal Suchata tham gia hoạt động tại quảng trường CentralWorld, ngày 14/4. Cô diện trang phục thoải mái, chơi bắn súng nước cùng hàng nghìn người.
Chia sẻ cùng Thairath Online, Opal cho biết vui khi lễ hội diễn ra đúng thời điểm cô đang là đương kim Miss World. Theo hoa hậu, việc trực tiếp hòa mình vào sự kiện của cô sẽ giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về truyền thống Songkran cũng như Tết cổ truyền Thái Lan. "Tôi xem đây là một niềm vinh dự lớn", cô nói.
Theo nhiều trang tin địa phương, sự xuất hiện của mỹ nhân góp phần khuấy động không khí.
Khoảnh khắc Opal Suchata tương tác với mọi người hút hàng chục nghìn lượt yêu thích, chia sẻ. Nhiều bình luận trên trang chủ Miss World khen hoa hậu gần gũi, khác với vẻ lộng lẫy trên các sân khấu.
Opal Suchata hóa Raksasa Thevi - một trong bảy nữ thần Songkran trong truyền thống Thái Lan, được gọi chung là Nang Songkran, tại hoạt động hôm 11/4.
Sự xuất hiện của mỹ nhân trên đường phố hút sự quan tâm của khán giả.
Opal nhảy múa cùng mọi người trong một hoạt động, ngày 15/4.
Dịp này, Miss World 2025 còn chụp nhiều bộ ảnh thời trang trong trang phục truyền thống.
Hơn nửa năm qua, Opal Suchata trở thành niềm tự hào của người dân quê nhà khi là mỹ nhân Thái Lan đầu tiên chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Cuối năm 2025, cô được chọn cầm cờ, dẫn đầu đoàn thể thao nước nhà tiến vào lễ khai mạc SEA Games 33.
Sau lễ hội, Opal Suchata có lịch trình đến Tanzania thuộc châu Phi để lan tỏa thông điệp nhân ái.
Cô đăng quang Hoa hậu Thế giới 2025 hồi tháng 6/2025 ở Ấn Độ. Opal 23 tuổi, cao 1,8 m, đang là sinh viên Luật tại Đại học Thammasat, chuyên ngành Quan hệ quốc tế, thành thạo tiếng Anh và Trung. Tháng 11/2024, cô từng là thí sinh Thái Lan tại Miss Universe ở Mexico và giành vị trí á hậu 3 chung cuộc.
Hôm 29/3, cô đến TP HCM dự chung kết Miss World Vietnam 2025. Vào tháng 9, Opal sẽ có màn final walk (bước chân cuối cùng) tại sân khấu Miss World lần thứ 73, lần đầu tổ chức ở Việt Nam.
Giây phút đăng quang của Opal Suchata. Video: Miss World
Tân Cao
Ảnh: Miss World, Instagram Opal Suchata