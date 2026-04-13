MISA bắt tay Microsoft thúc đẩy lập trình tự động bằng AI

Tập đoàn MISA và Microsoft hợp tác sâu rộng trong việc triển khai chiến lược AI-First, hướng tới mục tiêu 100% AI lập trình tự động (Agentic Coding).

MISA hiện triển khai một số công cụ AI, trong đó có GitHub Copilot của Microsoft cho 650 lập trình viên, ghi nhận những cải thiện về năng suất và chất lượng. Trên nền tảng đó, tập đoàn định hướng mở rộng triển khai giải pháp này cho toàn bộ đội ngũ phát triển sản phẩm với quy mô hơn 1.200 nhân sự, tiến tới đồng bộ hóa AI lập trình tự động trong toàn bộ quy trình sản xuất phần mềm.

MISA thúc đẩy triển khai chiến lược AI-First, hướng tới mục tiêu AI lập trình tự động.

Đại diện Microsoft đánh giá cao cách tiếp cận của MISA, coi đây là một trong những mô hình tiên phong trong việc khai thác sức mạnh của AI ở quy mô toàn diện lĩnh vực phát triển phần mềm.

Theo đại diện MISA , AI Agent (hay Tác nhân AI) đã tạo ra bước chuyển căn bản trong cách làm phần mềm. Trước đây, AI chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ một số công đoạn như gợi ý viết code, chỉnh sửa lỗi, trong khi con người vẫn đóng vai trò trung tâm trong việc hoàn thiện sản phẩm. Tuy nhiên, với việc ứng dụng các công cụ AI lập trình MISA đã đưa AI lên một vai trò mới - tự động hóa toàn bộ việc lập trình.

Cụ thể, AI có thể tham gia xuyên suốt toàn bộ quy trình phát triển phần mềm, từ phác thảo yêu cầu nghiệp vụ, tự động xây dựng tài liệu đặc tả chi tiết, đến viết code và kiểm thử để phát hiện sai sót.

Điểm nhấn là lập trình viên không phải trực tiếp viết từng dòng code mà chỉ cần mô tả rõ bài toán, nghiệp vụ hoặc tính năng mong muốn, AI sẽ đảm nhiệm phần còn lại để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh.

Sự chuyển dịch này đánh dấu bước tiến lớn: AI không còn là trợ lý lập trình mà trở thành "Agent" - một nhân sự số có khả năng tự chủ trong hoạt động lập trình.

Việc áp dụng toàn bộ Agentic Coding giúp MISA đặt mục tiêu tăng năng suất và chất lượng sản phẩm lên gấp 10 lần. Các công đoạn vốn tốn nhiều thời gian như phân tích nghiệp vụ, thiết kế giải pháp, lập trình, kiểm thử tự động và tích hợp triển khai hệ thống đều được chuyển giao cho nhân sự AI đảm nhiệm, giúp giảm thiểu sai sót và nâng cao độ nhất quán.

Đồng thời, vai trò của kỹ sư phần mềm cũng được nâng tầm, chuyển từ "người viết code" sang "người thiết kế giải pháp và điều phối AI", tập trung vào tư duy hệ thống và sáng tạo giá trị.

Song song với việc triển khai công nghệ, MISA đã cập nhật toàn bộ quy trình phát triển phần mềm theo định hướng AI-First và Agentic Coding. AI được tích hợp vào mọi giai đoạn của vòng đời sản phẩm. Nhờ đó, thời gian đưa sản phẩm ra thị trường được rút ngắn, từ trung bình 6 tháng xuống còn một, hai tháng.

Sự thay đổi này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp tăng tốc đổi mới, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và xử lý các nhu cầu phát sinh. Theo doanh nghiệp, định hướng này gắn với cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm trong hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Việc mở rộng hợp tác với Microsoft và triển khai GitHub Copilot ở quy mô rộng được xem là một bước trong lộ trình ứng dụng AI của MISA.

Ông Bùi Thanh Minh cho rằng sự đồng hành với Microsoft sẽ giúp đội ngũ phát triển sản phẩm của doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả các công nghệ AI tiên tiến. Ảnh: MISA

Chia sẻ về định hướng này, ông Bùi Thanh Minh, Phó tổng giám đốc Thường trực MISA cho biết: "Chúng tôi tin rằng sự đồng hành của Microsoft sẽ giúp đội ngũ phát triển sản phẩm ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ AI tiên tiến, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và tạo ra những sản phẩm ngày càng ưu việt cho khách hàng".

Bà Linda Dwiyanti cho rằng Misa là hình mẫu cho các doanh nghiệp trong khu vực trong việc khai thác tiềm năng của AI. Ảnh: MISA

Đại diện Microsoft, bà Linda Dwiyanti, Giám đốc Cloud và AI phụ trách doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực ASEAN, cho hay doanh nghiệp đánh giá cao cách tiếp cận của Misa trong triển khai AI ở quy mô lớn.

Theo bà, việc theo đuổi chiến lược AI-First và mô hình Agentic Coding cho thấy khả năng chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang ứng dụng thực tế trong phát triển phần mềm. Đại diện Microsoft nhận định hợp tác này có thể hỗ trợ quá trình đổi mới của MISA , đồng thời là một trường hợp tham khảo cho các doanh nghiệp trong khu vực khi triển khai AI.

MISA là doanh nghiệp công nghệ thông tin cung cấp các nền tảng số, giải pháp AI dưới dạng agent, robot và dịch vụ tài chính số, phục vụ khách hàng hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân.

Trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng trong nền kinh tế số, mô hình Agentic Coding mà doanh nghiệp triển khai được xem là một hướng tiếp cận trong phát triển phần mềm, tập trung vào việc khai thác và ứng dụng AI trong quy trình sản xuất sản phẩm.

(Nguồn: MISA)



