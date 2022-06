Minjee Lee thắng áp đảo US Women's Open

MỹLee vô địch ở điểm -13 sáng 6/6 giờ Hà Nội, bỏ cách á quân Mina Harigae bốn gậy tại major do Hiệp hội Golf Mỹ tổ chức với ở Bắc Carolina.

Lee nâng cup trên sân Pine Needles sáng 6/6 giờ Hà Nội. Ảnh: AFP

Giải diễn ra trên sân par71 trong tổ hợp golf Pine Needles với quỹ thưởng 10 triệu USD. Lee lần lượt đánh 67-66-67 gậy để lập kỷ lục mới về tổng gậy (200) qua ba vòng trong 76 năm lịch sử US Women’s Open, tốt hơn kỷ lục cũ một gậy. Với thành tích đó, Lee đạt điểm -13 và độc chiếm ngôi đầu với lợi dẫn ba gậy so với Harigae đứng thứ hai, trong khi đối thủ kế tiếp Bronte Law ở điểm -7.

Vào vòng 4, Lee và Harigae trong nhóm cuối, xuất phát từ hố 1. Lee mặc áo xanh nõn chuối, ngực phải và vai trái có dòng "WAAC" (Win At All Cost) – "thắng bằng mọi giá".

Với hai birdie đầu trận, Lee lên -15, dẫn Harigae năm gậy. Sau đó, Lee trở lại -13 khi hết nửa vòng do hai bogey. Tuy nhiên, lợi thế của golfer Australia lại thành bốn gậy, nhờ Harigae còn -9 vì bogey hố 7. Vào hố 11, Lee giữ par và vô tình nới thêm khoảng cách khi Harigae kết thúc bogey.

Hố tiếp theo, Lee lấy birdie từ cú gạt 2,7 mét, còn Harigae giữ par. Lúc này, Lee lên -14 dẫn đến sáu gậy. Đến hố 15, Harigae mới được birdie đầu tiên trong chặng về đích. Nó giúp cô lên -9 nhưng bất lợi không đổi vì Lee cũng birdie. Dù vậy, ba hố còn lại, Lee tự "giật lùi" khi lần lượt bogey-par-bogey và chốt điểm giải ở mức -13.

Harigae, với chuỗi ba điểm par, không thể bắt kịp mốc này. Cô về nhì ở điểm -9, lĩnh 1.080.000 USD. Trước US Women’s Open 2022, Harigae đã qua 47 giải major và chưa từng vào top 10 chung cuộc. Golfer 32 tuổi cũng chưa thể lên ngôi vô địch sau hơn 10 năm dự LPGA Tour. Hai năm trước, Harigae thậm chí còn phải vất vả giữ chỗ cũng như lo toan chi phí ở đấu trường golf nữ hạng nhất Mỹ. Hè 2020 - năm bùng phát dịch Covid-19, Harigae chỉ còn khoảng 2.000 USD trong tài khoản. Thời gian đó, LPGA Tour đóng cửa vì dịch bệnh.

Còn Lee ẵm khoản thưởng vô địch 1,8 triệu USD từ US Women’s Open năm nay.

""Phong trào golf nữ nước tôi đang phát triển mạnh. Tôi hy vọng thắng lợi này sẽ là hình mẫu và thêm động lực phấn đấu cho giới ở môn thể thao này", Lee phát biểu trong lễ nhận thưởng.

Khoảnh khắc Minjee Lee vô địch US Women's Open Khoảnh khắc Lee vô địch US Women's Open.

Với điểm par (- 71 gậy) ở vòng cuối, Lee cũng lập đỉnh mới về tổng gậy chung cuộc (271) trong lịch sử US Women’s Open. Mốc cũ trong thống kê này ở mức 272 gậy, với hai chủ gồm Annika Sorenstam vô địch năm 1996 cũng ở Pine Needles, và Inskter về nhất với điểm -16 trên sân Old Waverly par72 đồng thời giữ kỉ lục điểm vô địch so với par sân năm 1999.

Bên cạnh US Women’s Open 2022, Lee 26 tuổi, còn major Evian Championship 2021 và sáu chức vô địch LPGA Tour. Thêm Lee, major thuộc Hiệp hội Golf Mỹ ghi nhận ba nhà vô địch người Australia, bên cạnh Jan Stephenson và Karrie Webb.

Lee có em trai Min Woo 23 tuổi đang sở hữu hai Cúp DP World Tour (tên mới của European Tour).

Quốc Huy