Mình 34 tuổi, đang là giáo viên. Với mình, nghề dạy học không chỉ là công việc mà còn là một phần quan trọng của cuộc sống. Mỗi ngày đứng lớp giúp mình học được cách kiên nhẫn hơn, biết lắng nghe hơn và trân trọng những điều nhỏ bé nhưng ý nghĩa. Mình yêu sự giản dị, nhẹ nhàng và luôn cố gắng sống tử tế với bản thân cũng như mọi người xung quanh. Ngoài thời gian dành cho công việc, mình thích đọc sách, nghe nhạc nhẹ, đi dạo khi rảnh và tự tay nấu những bữa ăn ấm cúng cho gia đình. Cuối tuần, mình thường chọn những hoạt động đơn giản như cà phê yên tĩnh, xem một bộ phim hay hoặc về thăm người thân. Mình không quá sôi nổi, nhưng là người chân thành, sống tình cảm và khá sâu sắc.

Trong một mối quan hệ, mình coi trọng sự tôn trọng, chia sẻ và thấu hiểu. Mình tin rằng một tình yêu bền vững không cần quá ồn ào, chỉ cần hai người đủ chân thành, biết lắng nghe và cùng nhau trưởng thành. Mình mong có thể gặp được một người chín chắn, sống có trách nhiệm, biết quan tâm đến gia đình và sẵn sàng đồng hành cùng nhau trong những chặng đường dài phía trước. Nếu bạn cũng yêu sự bình yên, trân trọng những giá trị giản dị và đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, có lẽ chúng ta sẽ có nhiều điều để trò chuyện và khám phá. Mình đợi thư bạn.

