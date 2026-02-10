Mình yêu nhau và cùng đón giao thừa luôn nhé em

Anh 36 tuổi, là kỹ sư, sống và làm việc tại TP HCM, chưa từng kết hôn và kế hoạch của anh là kết hôn trong năm 2026.

Anh là người thực tế và quyết đoán, không vòng vo, tính tình thẳng thắn, rõ ràng. Tuy học kỹ thuật nhưng anh hướng ngoại, hướng về những giá trị tốt đẹp, hướng về thiện lành, đặc biệt luôn hướng về gia đình nhỏ của mình.

Mọi người nhận xét anh vui vẻ, dễ chịu và có duyên, luôn nghiêm túc và trách nhiệm với việc mình làm. Anh sống giản dị và lành mạnh, không hút thuốc và ít rượu bia. Ngoại hình thì tương đối và nam tính. Em làm việc và sinh sống ở TP HCM, tính cách vui vẻ, tích cực, lạc quan nhé em.

Còn ngoại hình, mỗi người mỗi vẻ, ai cũng đẹp hết đó em và luôn đặc biệt trong lòng một ai đó, cũng như em sẽ luôn luôn đặc biệt trong lòng anh vậy. Anh chỉ mong em nghiêm túc khi gửi mail cho anh, tránh làm mất thời gian và cơ hội của nhau, hy vọng em đã sẵn sàng cho một tình yêu mới. Mong gặp em.

