Mình yêu nhau trong mùa Giáng sinh này, em nhé

Anh điềm đạm, nhẹ nhàng, hay cười và luôn cố gắng mang lại năng lượng tốt cho những người xung quanh.

Anh xin được giới thiệu ngắn gọn nhé em, anh 36 tuổi, chưa từng kết hôn và có con, quê anh miền Tây. Anh tốt nghiệp đại học Cần Thơ năm 2012 và làm việc ở đây được 2 năm, sau đó anh lên Sài Gòn lập nghiệp vào năm 2014. Từ đó đến nay, anh làm việc, trưởng thành và cũng ổn định cuộc sống tại đây. Anh xác định sẽ sống lâu dài ở đây luôn, nên anh mong có thể gặp em ở chính nơi này. Cuộc sống của anh khá đơn giản và tích cực. Anh không hút thuốc, ít nhậu, sống lành mạnh. Tính cách anh điềm đạm, nhẹ nhàng, hay cười và luôn cố gắng mang lại năng lượng tốt cho những người xung quanh. Ngoại hình anh không dám nhận là đẹp trai nhưng anh tin mình cũng đủ chỉn chu và dễ nhìn.

Trong thời gian tới, đặc biệt là dịp Tết này, anh hy vọng tìm được người để yêu thương thật lòng. Nếu thuận duyên, anh muốn tiến đến kết hôn trong năm sau. Dĩ nhiên tất cả đều cần sự đồng thuận từ em nữa, bởi anh không phải người gia trưởng mà anh là đàn ông của gia đình. Anh biết tôn trọng, lắng nghe và luôn coi trọng hạnh phúc chung. Anh mong gặp được một cô gái nghiêm túc trong chuyện tình cảm, nhỏ tuổi hơn anh. Còn tính cách thì mình gặp nhau rồi sẽ cảm nhận. Anh chờ gặp em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ