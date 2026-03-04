Mình yêu nhau bình yên thôi

Cuộc sống có thể thử thách nhưng em không sợ vì trong em đã có ánh sáng của bình yên, của nghị lực và niềm tin.

Em sinh năm 2000. Em luôn tin vào tình yêu, tin vào những điều tốt đẹp vẫn luôn tồn tại. Chỉ là hiện tại, em chọn độc thân để yêu bản thân mình trọn vẹn hơn trước khi cùng ai đó viết nên một câu chuyện dài lâu. Và sẽ thật tuyệt nếu một ngày nào đó có anh, từ một người xa lạ rồi sau này trở thành bạn đời của em. Chúng ta cùng nhau làm việc, đi chơi, cùng xây dựng một gia đình nhỏ, một ngôi nhà đầy đủ hơi ấm của tình yêu.

Em làt cô gái hướng nội, ít nói nhưng cũng dễ thương. Em đang trên con đường xây dựng tương lai của mình, có khó khăn, có chênh vênh nhưng em tin mình đang từng ngày tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính bản thân. Em là người con gái đến từ quê hương "chị Hai năm tấn" - Thái Bình - và đã chọn TP HCM là nơi lập nghiệp. Em tin rằng chỉ cần tin vào bản thân và cố gắng hơn mỗi ngày, mọi khó khăn rồi sẽ vượt qua.

Em chọn người đàn ông quân tử, tử tế, vững vàng, giàu có bằng năng lực của mình, hào phóng trong cả vật chất lẫn tinh thần, luôn yêu thương và bảo vệ gia đình. Nếu anh lớn hơn em vài tuổi càng tốt vì em trân trọng một người đàn ông trưởng thành trong tư duy lẫn hành động, người biết mình muốn gì, nói được, làm được và đủ bản lĩnh để dẫn dắt gia đình bằng sự điềm đạm.

Em không phải là cô gái giỏi viết lời hoa mỹ để giới thiệu bản thân hay đặt ra quá nhiều yêu cầu cho người bạn đời, vì em hiểu không ai hoàn hảo để đòi hỏi người bên mình phải hoàn hảo. Em chỉ mong tìm được người phù hợp với mình. Em gửi gắm một chút tính cách qua những câu chữ này để anh cảm nhận thêm về em nhé.

"Để lương thiện làm hoa,

Tử tế làm hương

Mặt đất làm nền, em vun trồng kiến thức,

Rễ đâm sâu, cây chẳng ngại bão đời".

Em tin rằng điều gì được gieo bằng lòng tốt sẽ nở hoa vào đúng mùa. Em chọn đi chậm nhưng đi chắc để mỗi bước đều vững vàng, mỗi trải nghiệm đều có ý nghĩa. Cuộc sống có thể thử thách nhưng em không sợ vì trong em đã có ánh sáng của bình yên, của nghị lực và niềm tin.

Và rồi những điều tốt đẹp, dù đến muộn cũng sẽ tìm về vì em xứng đáng.

Hy vọng những dòng tâm sự này sẽ dẫn lối cho một mối nhân duyên tốt lành, để chúng ta được gặp gỡ, yêu đương và ở bên nhau, anh nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ