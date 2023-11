Minh Tú: 'Tôi đang lên kế hoạch cho đám cưới'

Người mẫu Minh Tú nói đang thu xếp để làm đám cưới với bạn trai ngoại quốc quen hơn 10 năm vì thấy tình cảm chín muồi.

Ngày 14/11, Minh Tú đón tuổi 32 cạnh bạn trai người Đức tên Chris. "Anh tổ chức cho tôi bữa tiệc gồm bánh kem, nến, 'khách mời' là hai thú cưng. Chúng tôi đã nói chuyện, cùng nghe bản nhạc yêu thích", người đẹp nói.

Bạn trai gửi lời chúc: "Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ở cạnh, là người bạn đồng hành của em", khiến Minh Tú xúc động.

Minh Tú đăng khoảnh khắc cùng bạn trai trên Facebook dịp sinh nhật. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhiều tháng qua, fan liên tục hối thúc Minh Tú lấy chồng. Hôm 4/11, cô nói nếu bắt được hoa cưới của diễn viên Puka sẽ thực hiện lời hứa lên xe hoa, cuối cùng đạt ý nguyện. Minh Tú nói: "Bước sang tuổi này, chuyện kết hôn với tôi là hợp lý. Tôi đang cố gắng thu xếp, chu toàn mọi thứ và sẽ sớm báo tin vui cho khán giả. Gần đây, khi các chị em thân thiết trong showbiz lần lượt kết hôn, tôi cũng nôn nao, mong đến ngày bản thân được mặc váy cưới".

Hơn 10 năm gắn bó, điều Minh Tú cảm nhận rõ nhất về nửa kia là sự tin tưởng, thấu hiểu nhau ngày một lớn. Người mẫu cho biết thời gian qua cô đối mặt nhiều biến cố như bị tai nạn khi làm việc, bố qua đời. "Trong thời khắc tôi yếu đuối nhất, sự chân tình, lời động viên tinh thần của anh giúp tôi mạnh mẽ", Minh Tú cho hay.

Minh Tú cùng Chris hẹn hò trong chuyến du lịch hồi giữa năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cuối năm 2021, Minh Tú công khai bạn trai sinh năm 1981, sống và làm việc ở nhiều nước châu Á hơn 15 năm nay. Tình yêu của họ từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, có khoảng thời gian yêu xa.

Người mẫu quý nửa kia ở sự tử tế, trách nhiệm, đối xử với mọi người bằng trái tim ấm áp. Người yêu từng nhiều lần ngỏ lời cưới nhưng lúc đó Minh Tú chưa sẵn sàng. Anh thường nói câu "anh chờ em", khiến cô thêm niềm tin vào mối quan hệ.

Hồi đầu năm, khi thực hiện postcard Nhật ký ban công, Minh Tú lần đầu kể việc phát hiện bị lạc nội mạc tử cung vào năm 2021, khả năng mang thai ngoài tử cung cao, thụ thai khó. Khi biết chuyện, cô suy sụp tinh thần do mong ước làm mẹ lớn, từng nghĩ đến việc chia tay bạn trai.

Tuy nhiên, khi nói ra, Chris động viên, giúp cô lấy lại tinh thần, duy trì mối quan hệ. Theo Minh Tú, anh từng nói chỉ cần cô bình an, sức khỏe tốt, sống vui, nếu không sinh được sẽ xin con nuôi. Nghe xong, người mẫu xúc động, thấy bản thân đã chọn đúng người để gắn bó. Sau thời gian chữa trị, tình trạng bệnh của cô hiện không còn quá nghiêm trọng.

Minh Tú catwalk giữa chợ Hội An Minh Tú catwalk giữa chợ Hội An tại show của nhà thiết kế Vũ Ngọc và Son hồi tháng 7. Video: Nhân vật cung cấp

Minh Tú quê TP HCM, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Asia's Next Top Model. Hồi tháng 1, cô kỷ niệm chặng đường 10 năm làm nghề.

Bốn năm qua, Minh Tú còn lấn sân diễn xuất qua phim Hoa hậu giang hồ (2019), Bố già (2021), Người tình (2022).

Tân Cao