Mình là nữ, làm việc tại TP HCM trong lĩnh vực kế toán - hành chính - nhân sự.

Cuộc sống tương đối ổn định, đã có căn chung cư nhỏ tại Bình Dương để an cư và đang từng bước phát triển thêm con đường kinh doanh riêng.

Mình theo đuổi sự trưởng thành, thích những cuộc trò chuyện có chiều sâu và tin rằng một mối quan hệ bền vững cần sự thấu hiểu từ cả hai phía. Ngoại hình dễ nhìn, tính cách hiền nhưng sống có mục tiêu rõ ràng.

Mình trân trọng người đàn ông có chí tiến thủ, bản lĩnh trong công việc, điềm tĩnh trong suy nghĩ và biết lắng nghe. Không cần phô trương, chỉ cần đủ vững vàng để cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp và bình yên lâu dài.

Nếu anh cũng coi trọng sự đồng điệu trong tư duy và cảm xúc, chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, anh nhé.

