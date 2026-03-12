Mình trân quý người đàn ông chân thành, có chí tiến thủ, bản lĩnh

Mình là nữ, làm trong lĩnh vực kế toán - hành chính - nhân sự, ngoại hình trung bình, tính cách hiền và sống có mục tiêu rõ ràng.

Mình khá chân thành, sống tình cảm và trân trọng sự bình yên. Hiện tại mình sống tại quận 12, TP HCM và đã có nơi an cư ổn định.

Mình thích những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, thích nghe và cũng thích chia sẻ. Với mình, một mối quan hệ đẹp thường bắt đầu từ sự tôn trọng, chân thành và sự đồng hành lâu dài.

Mình trân quý người đàn ông sống chân thành, có chí tiến thủ, bản lĩnh trong công việc, biết lắng nghe. Không cần phô trương, chỉ cần đủ vững vàng để cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp và bình yên lâu dài.

Nếu anh cũng coi trọng sự đồng điệu trong tư duy và cảm xúc, chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, anh nhé.

Hy vọng email này có thể là một khởi đầu dễ thương cho một cuộc gặp gỡ thú vị. Chúc anh một ngày thật nhiều bình an.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ