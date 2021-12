Minh tinh thời hoàng kim Hollywood qua đời

MỹCara Williams - một trong những minh tinh cuối cùng của thời hoàng kim Hollywood - mất ở tuổi 96.

Ngày 11/12, Justine Jagoda - con gái của nữ diễn viên - nói với Variety mẹ cô đã qua đời hồi giữa tuần tại nhà riêng: "Bà ấy có thể làm mọi người vui lên khi họ vừa trải qua một ngày tồi tệ. Bà có đủ mọi thứ bạn mong ước về một người mẹ và còn hơn thế nữa. Thật đáng buồn khi chúng ta mất đi một phụ nữ từ thời kỳ tuyệt vời đó".

Minh tinh Cara Williams. Ảnh: Everrett Collection

Cara Williams sinh tháng 6/1925 ở Brooklyn, New York, có tên khai sinh là Bernice Kamiat. Bà bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ nhỏ. Sau khi cha mẹ ly dị, Williams đến Hollywood và ký hợp đồng với hãng 20th Century-Fox năm 16 tuổi. Sau đó, diễn viên xuất hiện trong một số dự án như Wide Open Town, Happy Land hay In the Meantime, Darling.

Cuối thập niên 1940, sự nghiệp Cara Williams thăng tiến sau thành công của vở kịch Born Yesterday. Bà nhận vai quan trọng trong nhiều dự án lớn ở Hollywood như Boomerang!, The Girl Next Door và The Helen Morgan Story. Năm 1959, Williams nhận đề cử Oscar nữ phụ cho vai diễn một góa phụ trong The Defiant Ones của đạo diễn Stanley Kramer, đóng cùng Sidney Poitier và Tony Curtis. Đầu thập niên 1960, bà cũng gây chú ý với Gladys Porter trong series hài Pete and Gladys của CBS, nhận một đề cử nữ chính tại Emmy.

Trailer The Defiant Ones 1958 Trailer "The Defiant Ones". Video: Vid Video

Diễn viên trải qua ba đời chồng. Bà cưới Alan Gray năm 1945, có một con gái nhưng ly dị sau hai năm. Năm 1952, Williams cưới diễn viên John Drew Barrymore, con trai tài tử John Barrymore. Hai người không có con và ly dị năm 1959. Năm 1964, bà cưới doanh nhân bất động sản Asher Dann. Họ sống tại Los Angeles cho tới khi Dann qua đời năm 2018.

Phương Mai (theo Variety)