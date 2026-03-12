Minh tinh Jessie Buckley đứng trước cơ hội làm nên lịch sử ở Oscar

Jessie Buckley "càn quét" các giải tiền Oscar nhờ phim "Hamnet", đứng trước cơ hội thành nghệ sĩ Ireland đầu tiên giành tượng vàng Nữ chính xuất sắc.

Từ Quả Cầu Vàng, Critics' Choice Awards, BAFTA đến Actors Awards 2026, màn hóa thân người mẹ mất con của diễn viên trong Hamnet chinh phục giới chuyên môn. Theo thống kê do Los Angeles Times tổng hợp từ các nhà phê bình điện ảnh, Buckley đứng đầu các dự đoán cho tượng vàng Nữ chính xuất sắc của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. Cây bút Katie Walsh của Tribune News Service nhận định: "Chiến thắng của Jessie Buckley là điều chắc chắn".

Trailer 'Hamnet' (2026) Trailer "Hamnet". Video: Focus Features

Hamnet của đạo diễn Chlóe Zhao chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Maggie O'Farrell, trong đó Buckley vào vai Agnes - vợ của William Shakespeare, đảm nhận vai trò dẫn dắt toàn bộ câu chuyện. Với phần kịch bản do O'Farrell cùng Chlóe Zhao sáng tạo, bộ phim tập trung khai thác nỗi đau của Agnes khi con trai qua đời.

Theo Guardian, dưới góc nhìn lịch sử, nhân vật được miêu tả như một người tầm thường, ít học. Tuy nhiên, dự án mô tả Agnes có tính cách độc lập, am hiểu thảo dược và có đời sống nội tâm phong phú. Dù không biết chữ, cô có kiến thức sâu rộng về cây cỏ, huấn luyện một con chim ưng. Qua từng phân cảnh, Agnes toát lên sự mạnh mẽ, bản lĩnh.

Variety nhận xét Jessie Buckley gây ấn tượng khi khắc họa mất mát của nhân vật một cách trực diện, duy trì trạng thái này xuyên suốt tác phẩm. Cô tránh lối thể hiện ủy mị, dẫn dắt người xem bằng sự tiết chế trong diễn xuất. Diễn viên cho thấy khả năng chuyển biến tâm lý, từ niềm vui của tình yêu thời trẻ đến nỗi tuyệt vọng, chịu đựng qua năm tháng.

Cây bút Clayton Davis cho rằng vai Agnes là một trong những phần diễn xuất đáng chú ý nhất năm qua, là dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp của Buckley. Sau đề cử Oscar đầu tiên với vai phụ ở The Lost Daughter (2021), cô tiếp tục củng cố vị thế trong thế hệ diễn viên đương đại.

Trailer The Lost Daughter Trailer "The Lost Daughter" (2021), Jessie Buckley xuất hiện từ phút thứ 1:01. Video: Netflix

Trong cuộc phỏng vấn với Hollywood Reporter, Buckley cho biết ban đầu nhận lời tham gia Hamnet vì ngưỡng mộ tài năng và góc nhìn của đạo diễn Chlóe Zhao. Vai Agnes đến khi cô mới cưới Freddie Sorensen, chuyên gia sức khỏe tâm thần kiêm cựu nhà sản xuất truyền hình. Cô cho rằng trải nghiệm làm mẹ, xây dựng gia đình hay yêu một ai đó đều đòi hỏi sự can đảm, bởi yêu thương đồng nghĩa chấp nhận mất mát. Khi đọc kịch bản, Buckley nhận thấy chiều sâu của nhân vật Agnes, khiến diễn viên cảm giác như vai diễn đã tìm đến cô.

Nghệ sĩ không đặt trọng tâm vào việc tái dựng nhân vật từ góc độ tư liệu lịch sử. Cô từng thử nghiên cứu bối cảnh thời Tudor (1485-1603) bằng cách mua cuốn How to Be a Tudor của nhà sử học Ruth Goodman, nhưng chỉ đọc được vài trang rồi nhận ra đó không phải cách phù hợp. Thay vào đó, diễn viên tìm hiểu tâm lý Agnes với sự tò mò, như khi tình cờ gặp một người lạ trên phố, từ đó khám phá con người họ. Cô còn quan sát cách ứng biến của bạn diễn để xây dựng suy nghĩ, hành động của Agnes.

Phân đoạn cuối phim - khi Agnes ngồi trong nhà hát Globe theo dõi vở Hamlet - là kỷ niệm đáng nhớ với cô. Cảnh này ghi hình trong tám ngày, có khoảng 300 diễn viên quần chúng.

Trước đó, Buckley trải qua nhiều ngày quay áp lực. Bốn ngày đầu, cô tự trách bản thân do sợ không làm tốt vai diễn. Trên đường lái xe về nhà sau ngày thứ năm, Buckley nghe bản nhạc On the Nature of Daylight của Max Richter - mang âm hưởng sâu lắng, phản ánh sự đau buồn trước mất mát, bạo lực và chiến tranh - và cảm thấy giai điệu này chạm đến cảm xúc, giúp Buckley tìm ra hướng diễn xuất.

Nghệ sĩ cho biết hy vọng bộ phim gợi sự đồng cảm với khán giả. "Điều ý nghĩa nhất của công việc này là khi tác phẩm chạm đến cảm xúc người xem và mang cho họ sự giải tỏa. Bộ phim không giúp họ thoát khỏi thực tại mà tạo cơ hội để kết nối và cảm nhận sâu sắc cuộc sống. Tôi rất trân trọng công việc của mình", cô nói.

Diễn viên Jessie Buckley, 37 tuổi. Ảnh: Elle

Jessie Buckley sinh ra tại Killarney, hạt Kerry (Ireland), là chị cả trong gia đình có năm anh chị em. Cô lớn lên trong môi trường nghệ thuật, có mẹ là ca sĩ opera và huấn luyện viên thanh nhạc, cha là người yêu thi ca. Từ nhỏ, Buckle tham gia các hoạt động biểu diễn ở trường. Năm 17 tuổi, cô rời Ireland sang London (Anh) để theo đuổi sân khấu.

Bước ngoặt đến vào năm 2008 khi Buckley tham gia chương trình truyền hình thực tế của BBC I'd Do Anything, do Andrew Lloyd Webber tổ chức nhằm tìm kiếm gương mặt mới cho vai Nancy trong vở nhạc kịch Oliver! tại West End. Cô vào vòng chung kết, giành vị trí á quân sau Jodie Prenger. Dù được đề nghị vị trí dự bị cho vai Nancy, Buckley từ chối để tham gia vở A Little Night Music của Stephen Sondheim. Sau đó, cô theo học tại Học viện Nghệ thuật Sân khấu Hoàng gia (RADA) và tốt nghiệp năm 2013.

Một trong những vai diễn đáng chú ý của cô là Miranda trong vở The Tempest tại Nhà hát Shakespeare's Globe. Cô còn xuất hiện trong bản chuyển thể truyền hình Shades of Love, đóng cùng Jude Law trong vở Henry V do Michael Grandage dàn dựng, đảm nhận vai Perdita trong The Winter's Tale của Công ty Nhà hát Kenneth Branagh.

Sau thời gian tham gia kịch nói lẫn truyền hình, Buckley lấn sân điện ảnh với Beast (2017). Một năm sau, vai diễn mẹ đơn thân đam mê nhạc đồng quê trong Wild Rose là bước đệm giúp nghệ sĩ gây ấn tượng với giới phê bình, mang về đề cử BAFTA. Cô còn xuất hiện trong nhiều dự án với phong cách khác nhau, như series lịch sử Chernobyl (2019), series hài đen Fargo (2020), phim tâm lý I'm Thinking of Ending Things (2020).

Ngoài diễn xuất, Buckley đam mê âm nhạc. Năm 2022, vai Sally Bowles của Buckley trong vở nhạc kịch Cabaret giúp cô giành giải thưởng Laurence Olivier cho Nữ diễn viên chính xuất sắc. Cùng năm, cô hợp tác Bernard Butler thực hiện album For All Our Days That Tear the Heart, nhận đề cử giải Mercury Prize. Năm 2023, Buckley trình diễn ca khúc Troy để tưởng nhớ ca sĩ Sinéad O'Connor ở chương trình Culture Night: Live at Dún Lúiche.

Jessie Buckley nhận cúp Nữ chính xuất sắc BAFTA hôm 22/2. Ảnh: AFP

Dù đạt nhiều thành công, điều khiến cô hạnh phúc nhất là chào đón con gái đầu lòng năm ngoái. Trên British Vogue, Buckley cho biết: "Một người bạn nói với tôi: 'Khi làm mẹ, bạn cũng trở thành một con người mới'. Tôi nghĩ người mẹ nào cũng trải qua những thay đổi trong cách nhìn nhận thế giới, trong mối quan hệ với bạn đời và công việc".

Ở cuộc trò chuyện với RTÉ Entertainment, Buckley nói hào hứng với những cơ hội khẳng định tên tuổi, nhưng vẫn xem bản thân chỉ là cô gái bình dị đến từ hạt Kerry. Nếu được xướng tên ở giải thưởng của Viện Hàn lâm ngày 15/3, Buckley sẽ là nghệ sĩ Ireland đầu tiên giành tượng vàng Nữ chính xuất sắc.

Quế Chi (theo Times, RTE, Hollywood Reporter)