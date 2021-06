Minh tinh Hollywood bị quấy rối tình dục thời trẻ

Diễn viên Rita Moreno, 89 tuổi, kể về quá khứ bị tấn công tình dục ở Hollywood.

Trong bộ phim tài liệu Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It, nữ diễn viên kể về những chuyện tồi tệ xảy ra trong giai đoạn đầu bước chân vào showbiz. Rita Moreno từng bị nhiều người đàn ông quyền lực của Hollywood trêu ghẹo, cưỡng hiếp, có con ngoài ý muốn với diễn viên Marlon Brando dẫn tới phải phá thai, tìm cách tự tử và phải điều trị tâm lý một thời gian.

Hình ảnh Rita Moreno thời trẻ trong phim tài liệu "Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It". Ảnh: Roadside Attractions.

Trong cuộc phỏng vấn với Yahoo, bà nói: "Tôi cam đoan những gì nói trong phim là sự thật. Đó chính xác là những gì đã xảy ra. Hollywood luôn như thế và tôi bị cuốn theo. Thật chẳng vui vẻ gì. Tôi thường xuyên phải mặc những chiếc váy bó sát khêu gợi, trang điểm quá nhiều, đeo những đôi bông tai lấp lánh. Giờ thì xã hội đã có phong trào #MeToo giúp chúng ta có thể lên tiếng nếu như bị quấy rối tình dục ở Hollywood. Và chúng ta cũng có thể mặc những gì mình muốn".

Rita Moreno được coi là huyền thoại điện ảnh với sự nghiệp kéo dài bảy thập kỷ. Ảnh: AP.

Rita Moreno sinh năm 1931 ở Puerto Rico, là một trong những ngôi sao sáng của Hollywood ở thập niên 1950-1970. Các phim thành công của bà phải kể tới: The King and I (1956), West Side Story (1961)... Năm 1977, Moreno trở thành diễn viên Puerto Rico đầu tiên giành EGOT (bốn giải thưởng nghệ thuật lớn nhất của Mỹ) gồm: giải Oscar cho West Side Story năm 1962, giải Grammy cho The Electric Company năm 1972, giải Tony cho The Ritz năm 1975 và giải Emmy cho The Muppet Show năm 1977.

Từ năm 2017 đến 2020, bà đóng vai chính trong sitcom One Day at a Time của Netflix. Moreno vào vai khách mời đặc biệt trong bộ phim sắp tới của đạo diễn Steve Spielberg được làm lại từ West Side Story - tác phẩm bà từng đóng chính năm 1961.

Rita Moreno trong "West Side Story" Rita Moreno (váy tím) diễn xuất trong "West Side Story" 1961. Video: Movieclips.

Họa Mi (theo Yahoo)