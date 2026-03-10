Mình tin rằng cuộc sống sẽ vui hơn nếu có thêm một người để cùng chia sẻ mấy chuyện nhỏ nhặt mỗi ngày.

Chào mọi người, mình là cô gái khá bình thường: không phải hot girl, cũng không phải phú bà, được cái dễ nói chuyện, vui tính và thỉnh thoảng hơi nhây một chút.

Cuộc sống của mình khá đơn giản: đi làm, nghe nhạc, xem phim, lâu lâu đi cà phê tám chuyện với bạn bè. Mình tin rằng cuộc sống sẽ vui hơn nếu có thêm một người để cùng chia sẻ mấy chuyện nhỏ nhặt mỗi ngày.

Mình đăng bài này để tìm bạn trai hợp gu. Nói trước luôn cho đỡ bất ngờ: mình thích người nhỏ tuổi hơn một chút. Không cần quá hoàn hảo, chỉ cần vui vẻ, chân thành, biết quan tâm và không "mất tích bí ẩn" sau vài ngày nói chuyện là được.

Ngoại hình không cần đẹp trai như diễn viên, ưa nhìn và cao 1m70 trở lên, gọn gàng, sạch sẽ và có nụ cười dễ nhìn. Nếu bạn là kiểu người nói chuyện hài hước, năng lượng tích cực và không ngại có một chị người yêu hơi lầy lầy thì tụi mình chắc hợp đó. Biết đâu nhắn tin vài hôm lại phát hiện ra: "Ơ, hình như mình hợp gu nhau thật".

Nếu đọc tới đây mà vẫn thấy ổn, hãy nhắn tin làm quen nhé, biết đâu lại có người yêu luôn không chừng.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ