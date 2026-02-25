Mình sẽ tổ chức lễ hằng thuận nhẹ nhàng và đầm ấm, em nhé

Anh là một phật tử và góc nhìn nhân sinh của anh là nhân quả, luôn hướng thiện và gắng sống tử tế, đạo đức.

Ngày đầu đón chào một năm mới, khi ngắm nhìn những đóa hoa nhỏ xinh trong vườn nhà khoe sắc thắm, nhìn thấy khoảnh khắc bố đứng chụp ảnh cho mẹ thật hạnh phúc bên những cây hoa khoe sắc thắm, anh biết chắc chắn rằng trong năm nay trái tim anh sẽ nở hoa hạnh phúc khi tìm thấy và được gặp em, người bạn đời đồng điệu, cùng anh bước tiếp trên con đường yêu thương và bình an. Cuộc sống với anh, giờ đây đã trở nên hạnh phúc và ý nghĩa hơn kể từ khi anh lựa chọn việc ăn chay trường. Hành trình này không chỉ mang lại sự cải thiện đáng kể về sức khỏe và vóc dáng, mà còn giúp anh tìm thấy sự bình an trong nội tâm.

Khi đến thăm nhà em, anh sẽ không ra mắt trổ tài những món mặn cầu kỳ như thông thường. Vì vậy anh sẽ xin chọn công việc sửa chữa, lắp đặt các thiết bị điện trong nhà hoặc nấu một vài món chay nho nhỏ thay đổi khẩu vị mà anh học được để cùng góp vào bữa cơm gia đình. Ước mong lớn nhất của anh là được cùng em ăn chay trường, cùng nhau vun đắp một cuộc sống mới dựa trên nền tảng của lòng từ bi và sự bình an. Chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức một lễ hằng thuận nhẹ nhàng và đầm ấm, một sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời, nhưng theo cách thật ý nghĩa

Anh là một phật tử và góc nhìn nhân sinh của anh là nhân quả, luôn hướng thiện và gắng sống tử tế, đạo đức. Anh mong muốn tìm được một người bạn đời có cùng niềm tin, để chúng ta có thể cùng nhau học hỏi, chia sẻ và xây dựng một gia đình hướng thiện. Gia đình anh cơ bản, mọi người sống và công tác tại Hà Nội. Bố mẹ anh hiền lành, anh chị em yêu thương, hòa thuận, luôn biết yêu thương quan tâm giúp đỡ mọi người Kính chúc mọi người một năm mới 2026 thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ