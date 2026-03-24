Trường Phổ thông Năng khiếu công bố đề, đáp án minh họa thi lớp 10

Đề minh họa 3 môn thi bắt buộc và 7 môn chuyên trong kỳ thi lớp 10 năm 2026 được trường Phổ thông Năng khiếu công bố chiều 24/3.

Đề minh họa kèm đáp án của trường Phổ thông Năng khiếu như sau:

Kỳ thi tuyển vào lớp 10 của trường Phổ thông Năng khiếu dự kiến tổ chức vào ngày 23-24/5 để chọn 595 học sinh.

Thí sinh muốn vào trường phải thi ít nhất 4 môn: Toán, Văn, Tiếng Anh và môn chuyên. Các em có thể thi tối đa 2 môn, miễn không trùng lịch. Thời gian làm bài của ba môn không chuyên lần lượt 120, 100 và 60 phút, với hai phần tự luận và trắc nghiệm. Đề môn chuyên chỉ có tự luận làm bài trong 150 phút, trừ Tiếng Anh.

Điểm xét tuyển lớp 10 là tổng điểm bốn bài thi, môn chuyên nhân hệ số hai, không bài thi nào dưới 2 điểm. Với các lớp chuyên tuyển bằng hai tổ hợp, căn cứ kết quả thi và số lượng nguyện vọng, trường sẽ quyết định điểm xét tuyển với từng nhóm.

Chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển của trường Phổ thông Năng khiếu

Thí sinh đăng ký thi tuyển trên website của trường, từ ngày 4 đến 10/5. Lệ phí thi mỗi môn là 150.000 đồng, mỗi nguyện vọng là 50.000 đồng.

Lịch thi vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu:

Phổ thông Năng khiếu được thành lập năm 1996. Đây là trường duy nhất ở TP HCM tổ chức thi tuyển riêng, độc lập với kỳ thi vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Năm ngoái, lớp chuyên Toán dẫn đầu điểm chuẩn với 33,75 điểm, còn lại khoảng 24,4-33.

Học sinh trường Phổ thông Năng khiếu. Ảnh: Năng khiếu library

Lệ Nguyễn