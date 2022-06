Mình hẹn hò đi anh

Em sinh năm 1994, làm bên mảng giáo dục, mong tìm được mảnh ghép phù hợp của cuộc đời mình.

Xin chào, lại là em đây. Đây là lần thứ hai em gửi bài viết lên báo. Lần trước do bạn giới thiệu, thuyết phục, cộng thêm sự xúi giục vì thực tâm nó lo cho đường tình chông chênh của em quá. Lần vừa rồi, khi em đăng bài xong, cũng may mắn có một số anh dễ thương gửi email tới, nhưng có lẽ duyên em lận đận nên vẫn chưa tìm được Mr. Right của mình. Em viết nốt lần cuối, hoàn thành lời cam kết với bạn em, coi như bài test nhân duyên. Nếu lại fail, em nghỉ luôn, ngồi yên chờ tình yêu tới chứ không đủ tự tin để viết tiếp nữa đâu (mếu).

Mùa này Sài Gòn ẩm ương thật, thời tiết nắng mưa thất thường này khiến tâm trạng em đôi lúc bị chùng xuống vài nốt. Có thể với thời tiết này, ai đó sẽ lười ra đường vào mỗi cuối tuần hay dắt xe ra cửa để đi dạo phố một mình, nhưng em hy vọng những ngày tháng tới đây, anh sẽ có lý do để ra đường trong hạnh phúc và vui vẻ vào mỗi cuối tuần, sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Về bản thân, em nghĩ có vài ưu điểm đáng ghi nhận. Em có nhan sắc, tuy không phải hoa nhường nguyệt thẹn nhưng không quá tệ, sống vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng, hay nói và cũng dễ cười. Vào Sài Gòn gần năm năm, em tự biết nấu ăn ở mức trung bình khá, cái gì cũng nấu được, trong đó có một số món ruột, có thể cho vào "menu signature". Tài lẻ thì mỗi thứ em biết một chút như hát ổn, nhảy được và lâu lâu làm MC cho mấy chương trình tại trường. Ngoài ra, em ham học hỏi, đam mê tìm tòi do đặc thù công việc liên quan đến mảng giáo dục, lại học về ngoại ngữ, nên việc tìm hiểu tâm sinh lý học sinh và cố gắng trau dồi chuyên môn là điều không tránh khỏi.

Còn về khuyết điểm, em hơi mất tự tin về khoản chiều cao ba mét bẻ đôi của mình. Thêm một điều nữa là em hơi lười đi chơi vào buổi tối nếu chưa thực sự có động lực. Tuy nhiên khoản này em đang khắc phục và ngày càng tốt lên rồi nhé.

Còn điều em mong chờ ở anh là: anh cao trên 1,65 m nhé, vì em muốn có một chàng trai cao hơn mình để có cảm giác được che chở. Dù em học và dạy tiếng Anh, không mê tín, không theo đạo nhưng kì lạ là em khá tin vào ngũ hành và tuổi tác. Bởi vậy nếu được, hy vọng tuổi của anh hợp với tuổi 1994 của em. Chúng ta đến với nhau ở độ tuổi trưởng thành nên mong anh có công việc ổn định, suy nghĩ chín chắn và cầu tiến. Như vậy em sẽ an tâm hơn khi làm hậu phương vững chắc cho anh.

Duyên phận là do ý trời còn hạnh phúc do người định. Em biết chúng ta không ai hoàn hảo nên cũng không cầu toàn một cách cố chấp. Hình mẫu lý tưởng chỉ là bức tranh tổng thể, còn về chi tiết, em nghĩ cần thời gian và cảm nhận từ trái tim của cả hai bên. Tuy vậy, nếu cơ hội đến, phải chăng mình nên nắm bắt thử một lần, biết đâu mảnh ghép đang tìm lại là mảnh ghép giúp hoàn thiện mỗi chúng ta.

Thư đến đây đã dài. Cảm ơn mọi người đọc thư.

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc