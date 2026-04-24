Mình đến với nhau để gia đình hai bên nhân đôi niềm vui

Anh có thể bắt chuyện tự nhiên và đủ kiến thức để nói được rất nhiều chủ đề với người lớn tuổi, trẻ em, bạn bè khá tốt. Thế nhưng trước một cô gái đôi khi anh lại có phần vụng về dù anh khá hài hước, hòa đồng. Chào em, không biết năm nay tình hình bên em thế nào nhỉ, có bị chạy KPI trên mọi mặt trận từ bố mẹ, bạn bè, anh chị hàng xóm đồng nghiệp như anh khi bước qua tuổi 30 không?

Cách đây mấy năm, khi anh chưa đến 30 tuổi, cứ nghĩ lập gia đình không khó lắm đâu. Khi chị gái anh qua tuổi 30 mà chưa kết hôn, bố mẹ anh sốt sắng vì cũng có tuổi và đã nghỉ hưu. Thôi thì chưa lo được bà chị giờ lo cho cậu em trước cũng được. Anh cũng bí quá nên hứa, chị đi lấy chồng thì con sẽ lấy vợ. May thay năm đó chị anh đã lập gia đình và giờ em bé thứ hai đã được gần 3 tuổi. Cháu anh đã biết nói, nhưng chắc là mẹ bé dạy: "Bi mặc váy đẹp để làm phù dâu cho cậu nhé".

Mấy năm qua, một phần anh bận công việc, lại chưa thực sự quan tâm đến việc tự chủ động đi tìm "nóc nhà" của mình. Nhờ những người bạn thân đã có gia đình, anh mới hiểu được giá trị to lớn của "nóc nhà" trong một gia đình. Hội bạn thân của anh bây giờ biết anh có kinh nghiệm dày dặn trông cháu, chơi với trẻ con nên nếu có đi chơi cùng thì cực kỳ tin tưởng vào khả năng đó của anh nếu cần nhờ.

Có lần khi đi thang máy ở tòa nhà cơ quan nơi làm việc, anh đứng đợi cửa thang máy để đi cùng và xách đồ nặng giúp một bác gái ở trong khu đó. Anh được bác ấy hỏi tuổi tác, công việc và giới thiệu cho cô cháu gái ngoan hiền, xinh xắn, lúc ấy anh chỉ kịp mỉm cười và cảm ơn bác.

Gia đình anh cơ bản, mọi người sống và công tác tại Hà Nội. Bố mẹ anh hiền lành, anh chị em yêu thương, hòa thuận, luôn biết yêu thương quan tâm giúp đỡ mọi người. Anh khá yêu động vật nên ngoài thời gian dành cho gia đình, công việc, bạn bè, anh thỉnh thoảng tham gia phóng sanh và thiện nguyện. Anh mong có thể sớm tìm được một nửa của mình, để bắt đầu từ năm nay, không chỉ gia đình anh mà gia đình em cũng nhân đôi niềm vui nhé.

