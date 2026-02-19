Mình là người thẳng thắn, rõ ràng trong quan điểm sống, sống tình cảm nhưng không mập mờ.

Xin chào, mình là một chàng trai sinh đầu 9x, đang làm nhân viên văn phòng với công việc ổn định tại Hà Nội. Mình sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại thành Hà Nội, trưởng thành trong môi trường gia đình nề nếp, coi trọng sự tử tế và cách cư xử. Mình tốt nghiệp đại học, hiện có công việc ổn định và định hướng phát triển lâu dài tại Hà Nội. Cuộc sống không quá ồn ào nhưng đủ vững vàng để nghĩ đến những kế hoạch nghiêm túc cho tương lai.



Về tính cách, mình là người thẳng thắn, rõ ràng trong quan điểm sống, sống tình cảm nhưng không mập mờ. Mình đề cao sự chân thành, tôn trọng và biết điều trong giao tiếp. Ngoài giờ làm, mình thích chơi thể thao để giữ sức khỏe, thỉnh thoảng đi du lịch khám phá những vùng đất mới để cân bằng cuộc sống. Mọi người nhận xét mình có ngoại hình ưa nhìn, gọn gàng, tác phong lịch sự.



Mình mong muốn tìm một người bạn đồng hành nghiêm túc, có công việc ổn định, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Không cần quá hoàn hảo, chỉ cần ưa nhìn, biết cư xử, sống có trách nhiệm và quê quán không quá xa Hà Nội để thuận tiện cho việc tìm hiểu lâu dài. Mình tin rằng một mối quan hệ bền vững không chỉ đến từ cảm xúc ban đầu mà còn từ sự đồng điệu trong suy nghĩ, mục tiêu và cách sống. Nếu bạn đang tìm một mối quan hệ nghiêm túc, hướng tới tương lai, chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện chân thành. Hy vọng được gặp đúng người, đúng thời điểm.

