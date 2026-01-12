Mình cùng đồng hành, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, em nhé

Anh mong em không ở quá xa anh, là người sống nghiêm túc, chung thủy và lương thiện.

Chào em, có thể chúng ta là định mệnh của nhau, là duyên phận của nhau. Anh năm nay gần 39 tuổi, sinh năm 1987. Ngoài những lý do khách quan từ sự quan tâm, lo lắng của người thân, thì lý do chủ quan lớn nhất với anh là cảm giác cô đơn ngày càng gặm nhấm, ùa về thường xuyên. Sự trống trải trong những ngày thường khiến anh nhận ra đó là một cảm giác không hề dễ chịu. Nhu cầu được yêu thương, chia sẻ và chăm sóc lẫn nhau là một nhu cầu rất quan trọng, tất yếu, giúp tinh thần của mỗi người trở nên vui vẻ, hạnh phúc và cuộc sống thêm ý nghĩa. Có đôi có cặp vẫn tốt hơn là một mình, ý anh là gặp được người phù hợp, bên nhau thật sự hạnh phúc, chứ không phải đến với nhau cho có.

Anh mong được gặp em, để khoảng thời gian hiện tại và cả sau này, chúng ta có thể cùng nhau sống vui vẻ hơn, ý nghĩa hơn. Mình cùng đồng hành, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Về anh, hiện tại anh sống ở Dĩ An, Bình Dương. Điều kiện của anh ở mức bình thường: không phải người có học thức cao, cũng không có thu nhập cao, mọi thứ chỉ ở mức trung bình. Nhưng anh là người nghiêm túc, chung thủy và có trách nhiệm. Anh mong em không ở quá xa anh, là người sống nghiêm túc, chung thủy và lương thiện. Cảm ơn em đã đọc.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ